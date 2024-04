PSV boekt eenvoudige en ruime zege op Vitesse

PSV heeft zaterdag met 6-0 gewonnen van Vitesse. In een gezapige wedstrijd hadden de Eindhovenaren weinig te duchten van de hekkensluiter. Door de zege is het kampioenschap inmiddels binnen handbereik. Mogelijk wordt 25 april de uitwedstrijd tegen Heerenveen de kampioenswedstrijd.

Het duurde even tot de ongelijke strijd in Eindhoven op gang kwam, maar daarna had PSV aan tien minuten genoeg om ruim afstand te nemen. Na een klein halfuur zette Luuk de Jong de Eindhovense ploeg op voorsprong. Niet veel later was het Malik Tillman die de marge verdubbelde. De Amerikaan was de lachende derde nadat De Jong en Guus Til op miraculeuze wijze de bal niet in het doel kregen.

Na 37 minuten viel ook de derde Eindhovense treffer. André Ramalho stond vogelvrij bij een corner en kopte raak. De wedstrijd was beslist en het was niet meer de vraag of PSV ging winnen, maar met hoeveel.

Topscorer

Vitesse, niet voor niks de hekkensluiter van de Eredivisie, kwam erg zwak voor de dag en had werkelijk niks in te brengen in het Philips Stadion. PSV waande zich in een speeltuin. Na rust was het Johan Bakayoko die al vrij snel de 4-0 maakte.

Luuk de Jong maakte na driekwart wedstrijd zijn 26e doelpunt van het seizoen en de vijfde voor PSV. De spits is nu alleen topscorer van de Eredivisie. Nog een prachtige statistiek: hij gaf ook twaalf assists. PSV als team lijkt bovendien af te stevenen op een ongekend hoog aantal gemaakte doelpunten. De 5-0 was al het 94e doelpunt van het seizoen voor PSV. In de blessuretijd werd het nog 6-0 via Hirving Lozano en dan moeten er nog vier wedstrijden worden gespeeld . Nummer 100 zit er aan te komen. De laatste keer dat deze mijlpaal werd gehaald, was in het seizoen 2012-2013 (103 treffers). Dries Mertens was toen met zestien doelpunten topscorer.

Kampioenswedstrijd

Het is voor PSV nu weer afwachten wat Feyenoord zondag doet bij Fortuna Sittard. Zouden de Rotterdammers verliezen, dan zijn de Eindhovenaren al officieus kampioen en wordt de uitwedstrijd tegen Heerenveen op 25 april de kampioenswedstrijd. Overigens kan PSV die dag ook de schaal grijpen als Feyenoord dan punten laat liggen bij Go Ahead Eagles.

Maar in Eindhoven hopen de supporters vooral op 5 mei een feestje te kunnen vieren. Dan speelt PSV thuis tegen Sparta. Dat lijkt een ideaal moment om de 25e landstitel officieel binnen te slepen. Want dat PSV kampioen gaat worden, dat weet iedereen wel.