Bewoners vinden bij thuiskomst in elkaar geknutselde vuurwerkbom

Bewoners van een huis aan de Rozenstraat in Rosmalen troffen zaterdagavond bij thuiskomst een explosief aan dat door de brievenbus was gegooid. Het explosief, dat volgens de politie zou lijken op een in elkaar geknutselde vuurwerkbom, is niet afgegaan. Enkele bewoners moesten tijdelijk hun huis verlaten en ook de straat werd afgezet.

Volgens een 112-correspondent is er een explosievenverkenner van de politie ingezet en wordt er nog onderzoek gedaan. Het zou niet gaan om een groot explosief, maar iets dat lijkt op een vuurwerkbom. De straat werd na korte tijd weer vrijgegeven en ook alle bewoners mochten weer naar hun huis terugkeren.