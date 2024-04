Zo verlaten de koeien hun stal en springen ze de lente tegemoet

Na een winter op stal mogen de koeien van Corné en Arnanda van Dijk deze zondag weer de wei in. Dat gebeurt ieder jaar met zoveel enthousiasme dat het intussen is uitgegroeid tot een feest in Volkel. Honderden toeschouwers zien aan de Venstraat hoe de runderen de lente tegemoet springen.

Bij boerderijwinkel de Volkelse Hooiberg zwaaien de staldeuren om een uur 's middags open. De grote sterren van het spektakel zijn uiteraard de koeien die met een fraaie vreugdedans de wei opzoeken. Na een klein kwartiertje keert de rust terug en slaan de koeien aan het grazen. Waarmee het buitenseizoen definitief is ingeluid op de boerderij van Corné en Arnanda.