Zo kom je van slijmerige slakken af volgens boswachter Frans

Lekker met het warme weer in je tuin genieten van de zon en de pas aangeplante bloemetjes en fluitende vogels. Dat kan aardig worden verpest als je veel last hebt van slakken en de vieze glibberige sporen van de naaktslakvariant. En die zijn er veel dit seizoen. Hoe kom je op een vriendelijke manier van die beestjes af? Onze huisboswachter Frans Kapteijns weet dat natuurlijk.

Je moet eerst bepalen om welke slakkensoort het gaat. Een naaktslak moet je anders behandelen dan een huisjesslak en er zitten ook nuttige varianten bij die huisjesslak, die je misschien wel graag in je tuin wilt hebben.

Frans legt het uit: "Je hebt de huisjesslakken en de naaktslakken en dat verschil zie je wel. Maar sommige naaktslakken hebben ook kalk in zich. Je moet ze maar eens beetpakken en bij de kop voel je dan iets hards, een soort schildje van kalk. Dat is heel leuk om eens te voelen. Slakken zijn dieren met een langwerpig lichaam waarmee ze zich voortbewegen. Ze schuiven over hun buik voorbij. Ze kunnen over elk oppervlak heen, omdat ze een soort slijm vormen, waar ze overheen glijden."

Plaag

De meeste huisjesslakken zijn volgens Frans helemaal niet zo erg in je tuin. "Ze eten rottend materiaal. Als je een krop sla hebt staan, zitten er aan de onderkant vaak een paar rottende blaadjes en die eten zij dus op. Maar er zijn ook vervelende huisjesslakken en dat zijn de segrijnslakken. Die eten verse blaadjes op, net als naaktslakken en die kunnen echt een plaag vormen. Nadeel van de fijne huisjesslakken is overigens wel dat ze, als de rottende blaadjes op zijn, gewoon aan de verse beginnen."

Mooie tekening

Hoe zie je het verschil tussen de fijne huisjesslak en de segrijnslakken? "Het huisje van de segrijnslak is bruin en kent bijna geen wendingen en ze zijn vrij groot. Ze worden ook wijngaardslakken genoemd, je kunt ze namelijk ook eten. Maar daar moet je zin in hebben. De fijne huisjesslak is wat kleiner, vaak lichter van kleur en hij hebben een mooie tekening met allerlei draaiingen. Die zou je dus met rust kunnen laten."

Zeven tips tegen segrijnslakken en naaktslakken: