Dak van pand stort in: straat afgezet vanwege inzakkingsgevaar

Bewoners van de Grotestraat in Cuijk zijn zondagmiddag opgeschrikt door een instortend pand. Het dak van het gebouw is ingezakt. Het gebeurde in een gedeelte van het gebouw dat al langer leegstaat. Omdat er een risico is dat er nog meer instort, is een deel van de Kerkstraat is afgesloten.

De brandweer is samen met medewerkers van de gemeente bij het gebouw aanwezig. Aan de kant van het gebouw dat is ingezakt, zijn hekken geplaatst. Een frituur die in de buurt zit, is gesloten vanwege de situatie. Er is niemand gewond geraakt. Wel moesten de buren vanmiddag even hun huis uit. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat de pandeigenaar het gebouw zondag nog gaat slopen. De verwachting is dat deze klus zondag wordt afgerond en dat de omgeving daarna weer veilig is. Mensen mogen volgens een brandweerwoordvoerder tot die tijd alleen nog aan de voorkant van het gebouw komen. De gemeente gaat nog onderzoeken hoe het dak heeft kunnen inzakken.

Het dak van het gebouw is ingestort (Foto: SK-Media).