Ramen van meerdere huizen aan diggelen na explosie

Een explosie heeft zondagnacht verschillende ruiten van een huis aan de Rozenstraat in Oss verwoest. De politie vermoedt dat de ontploffing, die rond kwart voor een plaatsvond, is veroorzaakt met zwaar vuurwerk. Ook het huis van de buren raakte door de ontploffing beschadigd.

Of er op het moment van de explosie iemand thuis was, is niet bekend. De politie doet onderzoek.

Mensen die rond het tijdstip van de explosie iets verdachts hebben gezien of gehoord wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.