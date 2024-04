Man vlucht dak op om te ontkomen aan arrestatie, maar valt en raakt gewond

Een man die werd gezocht omdat hij nog anderhalf jaar celstraf moest uitzitten, is zondagochtend thuis in Tilburg aangehouden. Dat gebeurde tijdens een drugsactie in zijn huis aan de Haydnstraat. De politie nam bij de actie veel drugs en geld in beslag.

De politie viel het huis aan de Haydnstraat zondagochtend binnen. De bewoner vluchtte het dak op in een poging aan zijn aanhouding te ontkomen. Dat plan mislukte: hij viel en raakte gewond. Agenten hebben hem voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht. Daarna werd hij naar een politiecellencomplex gebracht. Auto's in beslag genomen

Tijdens het onderzoek in en rond het huis vonden agenten een flinke hoeveelheid harddrugs en geld. Deze drugs en de bankbiljetten zijn in beslag genomen. Omdat het onderzoek nog in volle gang is, kan er niet meer informatie worden gegeven over de hoeveelheden en soorten drugs en het geld. Bij de actie nam de politie ook twee auto's in beslag. Een bergingsbedrijf nam die mee.