Prachtige zonsopkomst, maar van wat er komt word je minder blij

Er zijn stevige buien op komst. Het KNMI heeft voor maandagmiddag ook voor onze provincie code geel afgegeven. "Die buien kunnen stevig zijn, met kans op hagel, zware windstoten van wel negentig kilometer per uur en kans op een klap onweer", vertelde Floris Lafeber van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant.

Maar inmiddels neemt de bewolking vanuit het westen toe. "Er nadert een actief buiengebied onze provincie", vertelde de weerman op de radio. "Dat actieve buiengebied trekt in de loop van de ochtend en middag geleidelijk vanuit het westen over. "Er kan er veel regen in korte tijd vallen. Het wordt overdag een graad of 10 en daarbij waait het ook nog eens stevig."

Later in de middag wordt het vanuit het westen geleidelijk wat droger. "Er is dan ook wat ruimte voor de zon. Maar helemaal droog wordt het ook weer niet, want er volgt een aantal nieuwe buien die ook stevig kunnen zijn. Met wederom kans op hagel, windstoten en een klap onweer."