Jacqueline Govaert kruipt in het hoofd van Máxima voor muziek bij serie

De Tilburgse band Krezip heeft de muziek gemaakt voor de nieuwe dramaserie Máxima bij Videoland. Ze hebben het een paar jaar stil moeten houden, zo vertelt frontvrouw Jacqueline Govaert maandagochtend in het radioprogramma WAKKER! van Omroep Brabant. Maar nu is het zover dat het nieuws naar buiten mag: de band is gevraagd om de titelsong te vertolken en daarnaast heeft Krezip voor elke aflevering een nummer geschreven.

"We zijn een paar jaar geleden gevraagd. Dat was echt te gek en daar hebben we natuurlijk gelijk 'ja' tegen gezegd," vertelt Govaert. De zesdelige serie, gebaseerd op het boek van Marcia Luyten, gaat over het leven van koningin Máxima. "Het is al een tijdje gaande. We zijn vanaf het begin bij de opnames betrokken. We mochten meedenken waar een song van ons in de aflevering paste."

"Door in haar hoofd te kruipen, was ik Máxima."

De serie gaat over de periode dat Nederland Máxima leerde kennen als de geliefde van koning, toen nog kroonprins, Willem-Alexander. Govaert moest zich voor de muziek inleven in Máxima. "Ik probeerde Máxima te zijn. Door in haar hoofd te kruipen wás ik Máxima. Ik had ook haar dagboek willen lezen. Als ze in de serie een bijzonder moment heeft, dan volgt er een mooie passende song van Krezip."

"Ik begrijp dat Máxima voor Willem-Alexander is gevallen."

Volgens Jacqueline is 'koning Willem-Alexander' in deze serie heel erg leuk . "Ik heb vooraf goed onderzoek gedaan. Ik begrijp dat Máxima voor hem is gevallen."

"Ik zou het album graag aanbieden aan Máxima."

Soms moest een van de zes liedjes aangepast worden om het in het script mee te nemen. "Dat ging in goed overleg. Uiteindelijk hebben we van enkele songs een versie voor de dramaserie gemaakt en ook nog een eigen Krezip-versie. In de eerste aflevering zit ook 'Attention', de titelsong." Per aflevering verschijnt er een nieuwe song uit de dramaserie online en op vinyl. "Op 17 mei wordt het album aangeboden aan koningin Máxima, onder de naam 'Music voor Máxima'. Op die dag is het haar verjaardag. Ik zou het album graag zelf aan haar aanbieden, maar dat gaat waarschijnlijk niet lukken." De trailer van de nieuwe serie Máxima :