Brand in loods waar vijftien arbeidsmigranten wonen, man raakt gewond

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision. Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision. Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision. Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision. Foto: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Volgende 1/5 Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision.

In een loods van een fruitteler aan de Berktweg in Haaren is maandagochtend brand uitgebroken. In de loods wonen vijftien arbeidsmigranten. Twee van hen hebben rook ingeademd. Een man heeft brandwonden opgelopen en wordt in het ziekenhuis behandeld. De loods kan grotendeels als verloren worden beschouwd.

In de loods zitten volgens de Veiligheidsregio appartementen voor seizoenarbeiders. De bewoners ontdekten het vuur daar rond half acht. Ze konden zelf op tijd naar buiten komen, maar twee van de bewoners raakten daarbij licht gewond. Een van hen ademde rook in en is door ambulancepersoneel behandeld. Een andere man liep brandwonden op en is naar het ziekenhuis gebracht. Er werd al snel opgeschaald naar grote brand, omdat het vuur zou kunnen overslaan naar een naastgelegen kassencomplex. Dat kon uiteindelijk worden voorkomen. Rond half negen meldde de Veiligheidsregio dat het kassencomplex niet meer in gevaar was.

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision.

Twee uur later was de brand onder controle. De brandweer blijft nog wel een groot deel van de dag met veel mensen aanwezig, omdat het nablussen nog een paar uur in beslag kan nemen. De schade aan de loods is volgens de Veiligheidsregio aanzienlijk. Het gebouw kan als verloren worden beschouwd. Voor de bewoners moet een andere woonruimte worden gezocht. Ook de naastgelegen kassen hebben schade opgelopen.

Foto: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.