Balen voor zonaanbidders, maar hier zijn ze blij met het slechte weer

De regen valt dit voorjaar met bakken uit de hemel. Dat is slecht nieuws voor alle zonaanbidders, maar juist heel goed nieuws voor natuurgebied De Peel. Er staat nu eindelijk weer genoeg water in het gebied om het hoogveen te laten herstellen. Hoogveen dat door de droogte dreigde te verdwijnen.

De Peel is een uniek stukje natuur. Het is een van de laatste plekken in Nederland waar hoogveen voorkomt. Maar de laatste jaren werd het hoogveen bedreigd door de droogte. "Hoogveen is nat en moerasachtig", legt Lieke uit. "Door de droogte van de afgelopen jaren heeft het veel schade opgelopen. De bodem is verdroogd. Daardoor zijn er planten en bomen gaan groeien die beter tegen droogte kunnen. Maar die verdringen planten die eigenlijk in het hoogveen thuishoren."

De regendruppels lopen langs haar gezicht, wanneer we haar spreken, maar boswachter Lieke Verhoeven laat zich er niet door uit het veld slaan. "Dit is echt heel goed voor De Peel", zegt ze.

Om water langer vast te houden is het natuurgebied opgedeeld in vakken die zijn omringd door kades en dammen. Lieke loopt met haar laarzen een stuk het water in. Het komt al bijna tot haar knie. "Doordat het zoveel geregend heeft de afgelopen maanden staat er weer genoeg water in De Peel. Door de damwanden en kades kan het water niet zomaar van de ene naar de andere kant lopen. Zo kunnen we het water beter en langer vasthouden in het natuurgebied. En dat is wat hoogveen nodig heeft."

Lieke wroet wat in het water en haalt een hand mos naar boven. "Kijk, dit is veenmos. Je kan het niet zo goed zien, maar het water zit er vol mee. Een belangrijke eigenschap van veenmos is dat het heel goed water vast kan houden, als een soort spons. En dat is belangrijk voor het hoogveen. Dat hier weer volop veenmos groeit, is echt een heel goed teken."