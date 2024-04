Man (27) steekt slachtoffer met glasscherf tijdens ruzie in appartement

Een 27-jarige man is zondagavond aangehouden na een ruzie in een appartement aan de Professor Cobbenhagenlaan in Tilburg. Hij had ruzie met een andere man en stak hem met een glasscherf.

De politie kreeg zondagavond rond acht uur meerdere meldingen dat er ruzie zou zijn in een appartement. Binnen vonden ze een gewonde man. Die vertelde dat hij ruzie had gehad en dat de verdachte hem met een mes bedreigde. Tijdens die ruzie sloeg de verdachte een ruit in. Hij pakte een van de glasscherven en stak daarmee het slachtoffer. De gevolgen vielen mee, de man hoefde niet te worden behandeld. De politie vond de verdachte later op een andere verdieping in het appartementencomplex. De man is aangehouden. Wat er precies is gebeurd, wordt door de politie verder onderzocht.