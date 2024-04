Willy en René: '60 miljoen voor Bakayoko? Dan brengen wij hem zelf weg!'

Nu PSV de landstitel bijna niet meer kan ontgaan, zijn de gebroeders Van de Kerkhof vooral al bezig met komend jaar. "Dest is al wekenlang de uitblinker", zegt Willy in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "PSV moet echt alles doen om hem te behouden. En Tillman ook." Anders ligt dat volgens de broers met Johan Bakayoko, maar dat komt vooral door de bedragen die voor hem worden genoemd.

"Als hij echt zestig miljoen opbrengt dan gaat er een strik omheen", zegt René over Bakayoko. Waarop Willy toevoegt: "In een doos met schuimrubber eromheen zodat er niks mee gebeurt. En dan brengen we hem zelf weg." Toch blijven de broers PSV ook nu nog kritisch volgen. "Ze kwamen als een diesel op gang tegen Vitesse", vindt René. "Maar daarna had het wel 10-0 kunnen worden. Luuk de Jong had er wel een paar meer moeten maken. Hij heeft nu 26 goals gemaakt, jammer dat die Papadopoulos (hij bedoelt Pavlidis van AZ) ook weer gescoord heeft." Ook Willy vindt 6-0 nog een karige afspiegeling van het krachtsverschil. "Wat is Vitesse een slechte ploeg. Die rechtsback kan hier nog niet in het tweede mee en Isismat die hier nog gespeeld heeft was ook niks."

"Misschien kan PSV, RKC laten winnen..."

De andere Brabantse eredivisionist RKC Waalwijk ziet degradatie steeds dichterbij komen. Maar misschien wil PSV wel een handje toesteken, tenminste als het aan René ligt. "De laatste wedstrijd is PSV-RKC en dan kunnen we misschien..." Maar Willy laat zijn broer niet uitspreken. "Nee, nee, nee. Dat kan niet wat gij wil! Je moet gewoon alle wedstrijden willen winnen!" Waarop René zijn broer er fijntjes aan herinnert dat zij in 1978 ook de laatste wedstrijd hebben weggegeven. "Toen moest Haarlem van ons winnen om erin te blijven. En wie won er? Haarlem!" Intussen hoeft Ajax wat René betreft niet op hulp van PSV te rekenen als die club play-offs moet spelen en vanwege concerten van De Toppers niet in de Arena terechtkan. "Laat ze dan maar in de Kuip gaan voetballen, maar niet in het PSV-stadion. Daar ga ik persoonlijk voor zorgen. En eigenlijk verdient Ajax het ook niet om Europees voetbal te halen." Ziet René nog wel individuele spelers bij Ajax die hij graag bij PSV zou zien? "Haha, volgende vraag. Nee, ik zou er geen van Ajax willen." Willy ziet dat een beetje anders: "Taylor vind ik geen verkeerde. En die Kaplan misschien, maar meer ook niet."

"Tienduizend extra plaatsen in PSV-stadion."

Wat Willy graag wel van Ajax zou willen overnemen, is de stadioncapaciteit. "Er moeten echt plaatsen bij in het PSV-stadion. Er worden al tekeningen gemaakt voor extra plekken achter de doelen en ik hoorde dat die binnen twee weken gepresenteerd worden. Ik begreep van commercieel directeur Frans Janssen dat het om tienduizend extra plaatsen gaat." Een mooi perspectief, vindt René. "Maar dat kan nog jaren duren voor het zover is. Dan zitten wij al lang bij de ouwe mennekes langs het veld." In de podcast veel meer over het PSV van nu én dat van volgend jaar en ook over de bekerfinale van volgende week waarvan Willy nog altijd baalt dat PSV er niet in staat: