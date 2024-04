Storm aan reacties over boete voor te brede loader: ‘Geen boertje pesten'

Een loonwerker heeft zaterdag in Lith een boete gekregen van 1000 euro, omdat zijn voertuig te breed was en gevaarlijk uitstekende punten had. De loader waarmee hij reed was 3,90 meter breed, terwijl dit maximaal 3 meter mag zijn. De boete leidt op social media tot meer dan tweeduizend reacties. Wat had deze boer dan moeten doen, vragen mensen zich bijvoorbeeld af.

Erik Bouman van de politie wil dat best uitleggen. Hij zag de loader van het loonwerkersbedrijf zaterdag rijden. “Hij was door de dorpskern van Lith gereden en wij hebben hem aangehouden op de Hertog Janstraat”, vertelt Bouman. “Met die extra set wielen was die loader veel te breed. Hij had ook geen markeringsborden op zijn voertuig. Niet in de breedte en ook niet in de lengte. Maar daarvoor én voor de scherpe delen hebben we hem een waarschuwing gegeven. De boete had dus nog hoger kunnen zijn.”

De boete werd vastgesteld op 1000 euro, omdat het behalve een gevaarlijke situatie volgens Bouman ook een economisch delict is. “Deze man had eigenlijk die extra set wielen en de scherpe delen van zijn voertuig moeten halen vóór hij de weg op ging, maar dat kost hem blijkbaar te veel tijd. En dat is eigenlijk oneerlijk ten opzichte van andere mensen die daar wel in investeren. Hij had ook een ontheffing kunnen aanvragen om met een voertuig te rijden tot 3,50 meter breed, maar dat had hij ook niet gedaan. Het is geen boertje pesten, het gaat echt om de veiligheid.”

Reactie loonwerker

Bij het loonwerkersbedrijf zijn ze niet zo te spreken over de boete en ze laten het er dan ook niet bij zitten. “Onze chauffeur moest van de ene boer naar de andere om kuilgras dat net gemaaid is af te voeren. Wij doen gewoon ons werk, wij werken voor de boeren. En het is geen optie om die extra banden er even af te halen. Daar heb je een heel team voor nodig.”

“Natuurlijk moeten we aan de veiligheid denken”, gaat de medewerker van het loonwerkersbedrijf verder. “We werken al jaren met groot materieel en het is gewoon in de polder. We moeten wel over de weg, want we kunnen niet vliegen. Deze agent had best een waarschuwing mogen geven.”