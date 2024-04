Code geel voor onweer en zware windstoten: het ergste is achter de rug

Het KNMI waarschuwde maandagmiddag met code geel voor onweersbuien en zware windstoten. Rond vijf uur verlieten in het oosten de laatste buien de provincie. Er trok een stevige buienlijn van west naar oost over onze provincie met windstoten tot 90 kilometer per uur. Bij Tilburg zakte de temperatuur in een paar minuten tijd van 9 naar 1,5 graden.

Sinds twaalf uur maandagmiddag is code geel afgegeven door het KNMI. Het zwaarste weer zal tussen vijf en zes uur in de middag voorbij zijn. Dit is midden in de avondspits.

"We verwachten niet per se een extreem drukke spits, ook omdat het na vijf uur minder wordt. Dat is toch de tijd dat de meeste mensen in de auto stappen", laat een woordvoerster van de ANWB weten. "Al weet je nooit hoe het ontwikkelt."

Toch opletten

Ondanks dat is het toch opletten op de weg. Het KNMI waarschuwt voor overlast bij activiteiten die buiten plaatsvinden. Ook kan het glad worden door hagelbuien.

1,5 graad op 15 april

Door hevige hagelbuien zakte de temperatuur maandag in de omgeving van Tilburg razendsnel van 9 graden naar 1,5 graad, gaf de buitenthermometer van de auto aan. Dat zijn temperaturen waarbij Rijkswaterstaat normaliter strooit.

In dit geval was dat echter niet nodig, legt een woordvoerder uit. "Het gaat ons om de temperatuur van het wegdek, en die lag hoger. Bovendien gaat het om hele lokale buien. Dat is zeer moeilijk te voorspellen en dus kunnen we ook niet preventief strooien."

Doordat het wegdek warmer was, vroor de hagel volgens Rijkswaterstaat ook niet aan. "Het werd dus ook niet glad."

Lees hier meer over de stormschade.