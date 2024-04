Boom 'explodeert' door blikseminslag: meerdere takken belanden op de weg

Een boom aan de Zwarte Dijk in Rijen is maandagmiddag geraakt door de blikseminslag. Hierdoor braken er meerdere takken af als luciferhoutjes. De weg is afgesloten doordat meerdere grote takken erop lagen.

Een zaagteam van de gemeente en van de brandweer waren al snel bij de boom. Zij hebben de takken van de boom afgezaagd en van de weg gehaald. Door de inslag van de bliksem is de stroom in een deel van Rijen tijdelijk uitgevallen, laat een 112-correspondent weten.

Boom explodeert door blikseminslag: meerdere takken belandden op de weg (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision).

