Twee gewonden bij verkeersruzie tussen motorrijders en bestuurder Mercedes

Bij een verkeersruzie op de Gemertseweg bij Beek en Donk zijn zondagavond twee inzittenden van een auto gewond geraakt. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is. Op Dumpert staat een filmpje waarin te zien is dat een groep motorrijders het aan de stok heeft met een automobilist.

"Mercedes tikt één motorrijder omver en rijdt door. De rest gaat erachteraan, vervolgens rijdt hij er nog twee omver", zo staat in de omschrijving van de video.

Dat is op het filmpje dat start bij de dubbele rotonde, echter niet te zien. Op het beeld is te zien dat de automobilist over de hoge vluchtheuvel rijdt en de rotonde tegen de richting in neemt, gevolgd door meerdere motorrijders. Ze rijden achter hem aan en rijden hem klem, waarna de twee voorste deuren van de auto opengerukt worden. Dan houdt de video op.

Chaos

Wat hieraan vooraf is gegaan is, weet de politie nog niet. "We kregen melding van een verkeersruzie. We hebben geprobeerd om orde in de chaos te scheppen. De twee inzittenden van de auto waren gewond."

Dat er eerder motorrijders omver gereden zijn, kon de politie niet bevestigen. "We doen onderzoek."