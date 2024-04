Rechtszaak over zelfmoordpoeder Middel X: celstraffen tot 2,5 jaar geëist

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag celstraffen tot 2,5 jaar geëist voor het verstrekken van het zelfmoordpoeder Middel X. Zeven verdachten moesten voorkomen. Enkele verdachten noemen het zelfmoordpoeder af van leverancier Alex S. uit Eindhoven die eerder tot 2 jaar celstraf werd veroordeeld.

Het OM beschuldigt de zeven van het vormen van een criminele organisatie. Zij zouden het zelfdodingsmiddel van 2018 tot 2021 hebben verspreid.

"Er is op onverantwoorde en te gemakkelijke wijze omgegaan met de levens van anderen, soms ook heel kwetsbare personen", zei de officier van justitie. "Ze meenden de deskundigheid in huis te hebben. Wie waren zij om hierover te beslissen?"

Twee van hen zijn ook aangeklaagd voor hulp bij zelfdoding. Zij zouden het middel daadwerkelijk hebben gegeven aan mensen die het wilden gebruiken om te sterven.

De 80-jarige Loek de L. zou 640 porties hebben verspreid. Samen met Tiny B. (74) uit Amersfoort werd er tegen hen de hoogste straf geëist voor hulp bij zelfdoding.

Nauw contact met Eindhovenaar

Beiden hadden volgens het OM nauw contact met leverancier Alex S. (30) uit Eindhoven. De L. had voor 16.000 euro bestellingen geplaatst bij S. en stuurde hem volgens het OM ook lijsten met mailadressen van klanten. B. deed volgens het OM voor 8000 euro inkopen bij S.

De Eindhovenaar werd vorig jaar veroordeeld tot 2 jaar cel, plus 1,5 jaar voorwaardelijk die hij moet uitzitten als hij opnieuw in de fout gaat. Zijn zaak loopt nog in hoger beroep.

Verspreiding was ondergronds

De zeven ouderen die in de rechtbank in Arnhem terechtstaan waren allemaal actief voor de Coöperatie Laatste Wil (CLW). De organisatie zet zich in voor het recht van mensen om zelf over hun dood te beslissen.

Zes van de verdachten waren volgens justitie actief als gespreksleider en bemiddelaar. De verspreiding van Middel X ging volgens het OM ondergronds en buiten de CLW om.

De strafzaak gaat donderdag verder met pleidooien van de advocaten. De uitspraak volgt waarschijnlijk op 2 juli.

Hieronder zie je een video over Alex S. uit Eindhoven. Hij verstuurde het middel naar meer dan 1600 mensen, waarvan zeker tien gebruikers zijn overleden.