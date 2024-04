Huurders die klagen over energierekening krijgen van de rechter geen gelijk

De bewoners van appartementencomplex Grand Arc in Rijen hebben op geen enkel punt gelijk gekregen van de rechtbank in hun strijd voor een lagere energierekening. Ze huren hun flat van woningcorporatie Leystromen en vinden dat ze veel te veel moeten betalen voor hun energie. Het afgelopen jaar kostte de energie vier keer zo veel als het jaar daarvoor. Maar de verhuurder ontkent dat er iets aan de hand is met hun energiesysteem.

Seniorencomplex Grand Arc telt 48 appartementen. Het is in 2012 opgeleverd. Het heeft een zogeheten warmte-koudeopslag: dat systeem pompt warm water door heel het complex.

In het vonnis valt ook te lezen dat de rechter het niet aannemelijk vindt dat de hoge energierekening het gevolg is van de gebrekkige warmte-koude-installatie.

Ad de Jong, woordvoerder van de bewoners van de Grand Arc is zwaar teleurgesteld in de uitspraak van de rechter. “De rechter vindt dat de warmte- en koudeopslag naar behoren werkt”, zegt De Jongh. “De cijfermatige onderbouwing van onze adviseur wordt eigenlijk gewoon ter zijde geschoven”.

Of de huurders van de Leystromen in hoger beroep gaan is nog niet zeker. “Donderdag komen we bij elkaar. Er zijn veel opties. We kunnen in hoger beroep gaan en we kunnen ook een expert nog het dossier laten bekijken, maar het kost allemaal geld”, zegt De Jong.

En dat is een probleem. Want de appartementen zijn sociale huur, de meeste bewoners moeten rondkomen van een AOW-uitkering. Ze kunnen het niet betalen.

Voor woningcorporatie Leystromen is de uitspraak een opsteker. De corporatie vindt dat het einde zoek is als ze bij elke klacht een onderzoek moet starten. “Wij vinden dat de warmte-koudeinstallatie naar behoren functioneert. Dat is ons principiële uitgangspunt”, liet de advocaat van de woningcorporatie tijdens de rechtszaak al weten.