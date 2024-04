Storm over Brabant: omgevallen bomen en blikschade bij geparkeerde auto's

Op verschillende plekken in Brabant zijn bomen omgevallen door het noodweer dat maandagmiddag over de provincie trok. Daarbij vielen nergens gewonden, wel was er blikschade.

Door een blikseminslag explodeerde rond kwart voor vier een boom aan de Zwarte Dijk bij Rijen. Hierdoor braken er meerdere takken af. De weg werd afgesloten. Een half uur later viel bij Geldrop een boom op twee geparkeerde auto's aan de Laarstraat. Een van de twee auto's heeft veel schade, omdat daar de boom op ligt. De andere auto is minder erg beschadigd.

In Geldrop viel een boom op geparkeerde auto's.

Ook bij de afrit Mill-Odiliapeel van de N277 (Middenpeelweg) zorgde de storm voor schade. De afrit moest rond half vijf worden afgesloten door omgewaaide bomen. Hierdoor stond er een korte file. Boom landt op auto

Het leed hield nog niet op, want in Berkel-Enschot viel midden in een woonwijk een boom op een auto. De ontwortelde boom bleef schuin tegen de blauwe Volkswagen liggen, terwijl alle tegels uit de stoep werden getrokken. Aan de Luikerweg in Valkenswaard zijn rond tien voor vijf twee bomen omgewaaid. De bomen zijn op het fietspad terecht gekomen. Er fietste op dat moment niemand over het pad. De brandweer heeft de bomen weggehaald, zodat de fietsers weer door konden rijden. De bomen stonden op het terrein van Scouting Sint Maarten. De omheining is door de gevallen bomen kapot.

De brandweer maakt bomen klein (foto: Rico Vogels/SQ Vision)

Ook bij Halsteren ging het mis. Een boom aan de Steenbergseweg in Halsteren is geraakt door de bliksem. Er zijn takken en splinters rond de boom te vinden. De brandweer is ter plaatse om te kijken naar de schade. En aan Het Groen in Knegsel zijn drie bomen omgewaaid. Eén van de bomen is op een huis gevallen. De andere twee zijn in een weiland gevallen. De gemeente is druk bezig om de takken en bomen op te ruimen.

Drie bomen omgewaaid in Knegsel (foto: Rico Vogels/SQ Vision).