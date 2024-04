Drukke ochtendspits door onstuimig weer, 270 kilometer file

Door het onstuimige weer was het dinsdagochtend aansluiten in de file. De dinsdag is normaal gesproken al de drukste dag van de week, maar de flinke regenbuien en harde wind zorgden ervoor dat het nu nog drukker is dan normaal. Op de Brabantse wegen stond op het hoogtepunt volgens de ANWB zo'n 270 kilometer file. Inmiddels zijn de grootste problemen voorbij.

Het ging vooral om de wegen waar normaal gesproken ook veel file staat. Daar was het deze ochtend volgens de verkeersinformatiedienst nog iets drukker. Er gebeurden ook een aantal ongelukken, maar dat waren er minder dan gebruikelijk. Dit waren de plekken waar vanochtend de grootste problemen waren: Op de A27 van Breda naar Gorinchem was het de hele ochtend druk. Daar stond tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorinchem 11 kilometer file. Automobilisten moesten daar rekening houden met 27 minuten oponthoud. In de richting van Gorinchem naar Breda was een ongeluk gebeurd tussen Geertruidenberg en Breda-Noord. Daar deed je rond negen uur meer dan twintig minuten langer over je reis. Op de A50 in de richting van Oss naar Eindhoven ontstond rond half tien een flinke file. Bij Uden-Zuid stond een vrachtwagen met pech, waardoor een rijstrook dicht was. Verderop tussen Eerde en Eindhoven was een ongeluk gebeurd. Daar waren twee rijstroken dicht, maar het verkeer kon er volgens de ANWB nog wel langs. Automobilisten hadden daar een halfuur vertraging. Op de A2 in de richting van Maastricht naar Eindhoven had je ruim 20 minuten vertraging. Daar stond 13 kilometer file tussen Weert-Noord en knooppunt Leenderheide. Op diezelfde weg in de richting van Den Bosch naar Utrecht stond over 14 kilometer file tussen afrit Veghel en Waardenburg. Ook daar had je meer dan 20 minuten vertraging. Op de A58 van Breda naar Eindhoven stond het verkeer over 12 kilometer stil tussen Tilburg-Centrum Oost en Best. Daar moest je rekening houden met een kwartier vertraging. Door een ongeluk op de A59 in de richting van Den Bosch hadden weggebruikers een halfuur vertraging. Daar was de rechterrijstrook dicht en stond het verkeer 7 kilometer lang stil tussen knooppunt Zonzeel en Oosterhout. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven deed je 20 minuten langer over je reis door een file tussen Asten en knooppunt Leenderheide.