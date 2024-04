Onstuimig weer zorgt voor drukke ochtendspits, 270 kilometer file

Door het onstuimige weer is het dinsdagochtend aansluiten in de file. De dinsdag is normaal gesproken al de drukste dag van de week, maar de flinke regenbuien en harde wind zorgen ervoor dat het nu nog drukker is dan normaal. Op de Brabantse wegen staat rond acht uur ‘s ochtends 270 kilometer file.

Het gaat vooral om de wegen waar normaal gesproken ook veel file staat. Daar is het deze ochtend volgens de ANWB nog iets drukker. Ook zijn er een aantal ongelukken gebeurd. Maar dat zijn er minder dan gebruikelijk, omdat bestuurders langzamer rijden en beter opletten. Op de A27 van Breda naar Gorinchem is het al de hele ochtend druk. Daar staat tussen knooppunt Hooipolder en Industriegebied Avelingen 14 kilometer file. Automobilisten moeten daar rekening houden met 23 minuten oponthoud. Op de A2 in de richting van Maastricht naar Eindhoven heb je ruim 20 minuten vertraging. Daar staat 13 kilometer file tussen Weert Noord en knooppunt Leenderheide. Op diezelfde weg in de richting van Den Bosch naar Utrecht staat over 14 kilometer file tussen afrit Veghel en Waardenburg. Ook daar heb je meer dan 20 minuten vertraging. Wie over de A50 van Oss naar Eindhoven rijdt moet rekening houden met een kwartier vertraging. Tussen Nistelrode en Veghel staat 10 kilometer file. Op de A58 van Breda naar Eindhoven staat het verkeer over 15 kilometer stil tussen Tilburg-Centrum Oost en Best. Daar moet je rekening houden met zo'n 20 minuten vertraging. Op de A59 in de richting van Den Bosch staat het verkeer over 14 kilometer stil tussen afrit Dussen en Den Bosch-West. Die file zorgt voor een kwartier vertraging. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven staat 15 kilometer file tussen Asten en knooppunt Leenderheide. Daar doe je zo'n 20 minuten langer over je reis.