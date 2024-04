Ruzie om blikschade loopt fataal af: 8 jaar cel geëist tegen vrouw (71)

Een ruzie om blikschade bij het inparkeren liep in 2022 in Lith zo uit de hand dat een Poolse vrouw van 38 om het leven kwam. Niemand wilde het zo, maar binnen tien minuten na de aanrijding lag de vrouw ruim honderd meter verderop zwaargewond in een tuin. Zeven uur later overleed ze in het ziekenhuis in Nijmegen. Doodslag vindt justitie en de vrouw die de dood van de Poolse op haar geweten heeft, hoorde deze dinsdag acht jaar cel tegen zich eisen in de rechtbank in Den Bosch.

Elly van der S. (71) ging die mooie julidag in 2022 's avonds tegen zeven uur even een pizza halen voor haar man in het dorp. Bij het inparkeren op het Marktplein raakte ze met haar auto een uitgeklapte fietsendrager op een andere auto.

Het leek haar goed om die schade even te melden, zo verklaarde ze tegen de rechters. De eigenaar van de pizzeria wist wel van wie de andere auto was en dus klopte Elly bij het Poolse stel aan. Meteen ontstond er ruzie, zo verklaren alle betrokkenen. De Poolse en Nederlandse scheldwoorden vlogen over en weer en ook werden Poolse en Nederlandse middelvingers opgestoken.

Verhaal halen

In eerste instantie leek het alsof Elly graag de tegenpartij op de hoogte wilde brengen van eventuele schade, maar uit verklaringen van betrokkenen en getuigen zou je ook kunnen afleiden dat Elly boos was en juist verhaal ging halen over de schade die door die uitgeklapte fietsendrager was ontstaan aan haar auto: daar zat over de hele rechterzijde een kras op.

Toen de gemoederen wat bedaard waren, besloot Elly naar huis te gaan om de verzekering in te schakelen. Maar het Poolse stel wilde haar niet laten gaan zonder de schade af te handelen. Toen Elly in de auto stapte, ging de man achter en de vrouw voor de auto staan. Elly manoeuvreerde wat en zag als oplossing om dan maar via de stoep te vertrekken.

En toen ging het snel. De vrouw belandde op de motorkap en toen haar man dat zag trok hij het portier van de auto open om Elly tegen te houden. Elly schrok daar weer van en dacht alleen maar aan vluchten. Zij verklaarde weer dat de man tegen de auto geschopt had en dat de vrouw op de motorkap was gesprongen.

Met de vrouw en de man op en aan de auto reed ze met flink wat toeren en met spinnende wielen weg. De vrouw wist zich vast te houden aan de motorkap en de man hing aan het portier terwijl Elly hem van zich af probeerde te slaan.

Lifehammer in haar hand

Na 128 meter ramde Elly een paaltje waardoor de vrouw een tuin in vloog en tegen een vlaggenmast belandde. Vervolgens reed de auto over de vrouw heen, die daarbij zo zwaargewond raakte dat ze later overleed.

De man was inmiddels op de grond beland en snelde in paniek naar zijn vrouw. Terwijl Elly met een lifehammer in haar hand stond en riep ‘ik maak ze kapot’ en ‘kankerpool’.

Duidelijk werd in de rechtbank hoe snel een ruzie over blikschade kan ontaarden in een dodelijk ongeval. Volgens de man van Elly en een psycholoog heeft Elly een kort lontje en kan ze snel gaan schelden. Zelf herinnert ze zich nog wel de ruzie op het Marktplein in Lith, maar van de dolle rit richting de Kerkstraat weet ze niets meer, zo vertelde ze.

Elly houdt het dan ook zelf op angst en pure paniek. Ze reed 128 meter in de eerste versnelling met hoge toeren de bocht om. Ze heeft de vrouw op de motorkap nooit gezien, zo verklaarde ze. Waarschijnlijk omdat ze bezig was met de man die aan haar stuur hing en zich aan haar portier vasthield.

Had zich kunnen beraden

De officier van justitie geloofde wel dat Elly bang was, maar ze had zich op verschillende momenten kunnen beraden, zo meende zij. Maar ze maakte de keuze om weg te rijden en ook nog eens te versnellen tot zo’n vijftig kilometer per uur met twee mensen op en aan haar auto. Ze had dan ook kunnen weten dat dit fatale gevolgen kon hebben.

En die gevolgen bleven inderdaad niet uit. Daarom eiste de officier acht jaar cel voor doodslag en poging tot doodslag.

In de zaal zat een verdrietige weduwnaar. Hij had samen met de vrouw een dochtertje, dat inmiddels bijna 5 is, en de vrouw had nog twee zoons uit een eerdere relatie. De familie van het stel volgt de rechtszaak vanuit Polen via een videoverbinding.

'Geen opzet maar paniek'

De advocaat van Elly van der S. had geen goed woord over voor de opstelling van justitie. Tot zijn afschuw heeft justitie er een geweldszaak van gemaakt in plaats van een verkeerszaak met een heel hoge eis voor doodslag.

Maar, er was geen opzet in het spel, zo betoogde hij. De vrouw was in paniek geraakt toen de grote Poolse man haar deur opentrok en haar bij de keel greep. Ze had de vrouw op de motorkap niet eens gezien. In feite was ze niet eens meer de bestuurder van haar eigen auto. Hij vroeg dan ook om vrijspraak. "Het ging om een afstand van 128 meter in 9 seconden. Kun je dan wel nadenken?", zo vroeg hij zich af.

De rechtbank doet op 30 april uitspraak in deze zaak.

Beelden van na de dodelijke verkeersruzie: