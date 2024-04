Eindhoven Airport rekent op grote drukte in de meivakantie

Eindhoven Airport rekent opnieuw op flinke drukte met vakantiegangers in de meivakantie. Volgens de luchthaven worden dagelijks tussen de 20.000 en 24.000 vertrekkende en aankomende passagiers verwacht. De drukste dagen zijn de vrijdag, zondag en maandag.

Eindhoven Airport denkt dat in en rond de meivakantie per week zo'n 150.000 passagiers vanaf of naar de luchthaven reizen. In de week van maandag 29 april tot en met zondag 5 mei verwacht Eindhoven Airport 431 vertrekkende vluchten, oftewel ongeveer 61 per dag.

Dat aantal ligt in de week daarvoor op 420 vertrekkende vluchten en in de week daarna zijn het 435 vluchten. Hiermee ligt het aantal vluchten op hetzelfde niveau als vorig jaar in dezelfde periode.

Eindhoven Airport adviseert passagiers om vooraf thuis online in te checken bij de luchtvaartmaatschappij en een gratis tijdslot voor de veiligheidscontrole te reserveren via de website van het vliegveld.

Verder raadt de luchthaven reizigers aan om in ieder geval minimaal twee uur voor vertrek aanwezig te zijn op de luchthaven.