PSV-talenten gaan miljoenen opleveren: jeugdopleiding is goud waard

Van Johan Bakayoko tot Jordan Teze en van Ismael Saibari tot Isaac Babadi; de eigen jeugdopleiding was goud waard voor de bijna kampioensploeg van dit seizoen. In de toekomst gaan ze PSV vele miljoenen opleveren, net als Cody Gakpo en Noni Madueke vorig seizoen. De talenten van de toekomst worden klaargestoomd op PSV Campus De Herdgang. “We streven naar het beste van het beste, daar is alles op gericht”, zegt de in Schaijk wonende Camiel van Hoogstraten, manager van de PSV Academy.

“Vanaf de Onder 18 jaar is de kans best groot dat je het profvoetbal haalt. De absolute top van de Eredivisie is lang niet voor iedereen weggelegd, maar iedere speler bewandelt zijn eigen pad. Ook op een andere manier kun je de top halen, zoals Italiaans international Gianluca Scamacca of Genoa-uitblinker Albert Gudmundsson, die bij ons in de jeugd hebben gespeeld.”

De PSV Academy kun je zien als een groot bedrijf. Er werken zo’n 65 mensen plus vele vrijwilligers en bijna driehonderd spelers dragen het shirt van de Eindhovenaren. Allemaal dromen ze ervan ooit op de grasmat in het Philips Stadion te staan. Camiel: “Ons doel is voetballers op te leiden voor PSV 1, een derde van de selectie moet uit zelfopgeleide spelers bestaan.”

“Het gaat zeker niet alleen om de uren op het veld. Binnen de academy zetten we ook in op onderdelen zoals voeding en rust en uiteraard is school erg belangrijk. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat sporters die op een ander gebied worden uitgedaagd, daar profijt van hebben in de sport. Onze studiecoördinator zorgt vanuit de club voor ondersteuning.”

Om de grootste talenten door te laten stromen, wordt er alles aan gedaan om ze zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Als speler, maar ook als mens. Er zijn op De Herdgang ongekend veel mogelijkheden. “We willen bewustwording creëren bij een speler wat ervoor nodig is om echt beter te worden. De mindset is essentieel of hij wel of niet gaat slagen.”

Voetballen bij PSV is voor velen een jongensdroom. En wat te denken van de internationale trips. “De jeugd van PSV staat er goed op in het buitenland, dat blijkt wel uit wedstrijden tegen Europese grootmachten waar we indruk maken. In alle leeftijdscategorieën worden we wereldwijd voor grote toernooien uitgenodigd. Uiteindelijk leiden we ze zo op dat ze drie topwedstrijden per week kunnen spelen.”

Camiel werkte voorheen onder andere als jeugdtrainer bij TOP Oss en Willem II/RKC en had daarna negen jaar functies binnen de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam. Binnen PSV is hij voor het tweede jaar manager van de academy waar hij samen met Hoofd Opleiding Ernest Faber de beleidsbepaler is.

“Het geeft mij veel voldoening om te zien hoe alle spelers zich volop ontwikkelen, met PSV 1 als ultieme doel. Ik zie geen enkele dag als werk. Ambitieus ben ik wel, zo ben ik voornemens op korte termijn de cursus voor algemeen directeuren en technisch directeuren te volgen bij de KNVB. Wat wel lastig is, is de balans zoeken tussen een drukke baan en het thuisfront met een vriendin en twee jonge kinderen.”