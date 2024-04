Bewoners balen, zonnepanelen moeten weer van daken af: 'Onbegrijpelijk'

In de oude Bossche volkswijk De Muntel moeten bewoners van vijftien huizen hun zonnepanelen van het dak halen. Ze hebben die een tot twee jaar geleden laten installeren via verhuurder BrabantWonen. Maar nu blijkt dit helemaal niet te mogen omdat de wijk een 'rijksbeschermd stadsgezicht' is. De bewoners balen enorm, want nu gaat hun energierekening weer flink omhoog.

"Het scheelt ons honderden tot duizenden euro's per jaar", zegt bewoonster Julie (38). Ruim 140 zonnepanelen verspreid over vijftien huizen liggen er op de daken in de Busschietersstraat en het Rietpolderplein. Maar begin deze maand kregen de bewoners een brief van de verhuurder dat de panelen eraf moeten. "Sommige zonnepanelen liggen er al jaren en nu pas zegt de gemeente dat het niet mag. En dan moeten ze er ineens binnen één maand vanaf. Onbegrijpelijk”, zegt Wilma (47), die al haar hele leven in de Busschietersstraat woont.

Bewoners van 15 huizen in De Muntel moeten zonnepanelen maanden later ineens van hun dak laten halen (foto: Megan Hanegraaf).

De wijk De Muntel heeft de status van 'rijksbeschermd stadsgezicht'. Dat betekent dat de gemeente het oude uiterlijk van de wijk wil bewaren. En dat geldt ook voor de jaren 80-huizen in de twee straten. “Een beschermd stadsgezicht is een gebied, er worden geen specifiek objecten aangewezen”, zegt een woordvoerder van de gemeente. De wijk heeft die status sinds 2008 omdat De Muntel een van de eerste uitbreidingen van de stad was om het huizentekort aan te pakken. Zonnepanelen passen niet bij het streven om die oude look te behouden, en daarom mogen ze daar eigenlijk niet komen. Walid (21) die samen met zijn ouders en zus in de wijk woont, begrijpt het niet. “Ik vind de reden waarom ze weg moeten heel raar, het zijn maar zonnepanelen. Niemand heeft er last van”, zegt hij. Veel bewoners zijn geschrokken van de brief. Zoals de 60-jarige Mehmet. “Hierdoor gaan onze maandlasten met een paar honderd euro omhoog. Daar had ik geen rekening mee gehouden”, zegt hij.

“Ik heb soms zelfs een energierekening van nul euro gehad.”

Maar hoe kan het nu dat de panelen er al zo lang liggen? “Wij proberen zoveel mogelijk woningen te verduurzamen en de energielasten te verlagen voor onze huurders. Dat doen we door het aanbieden van zonnepanelen. Bij de selectie van deze adressen is de status van beschermd stadsgezicht over het hoofd gezien”, vertelt een woordvoerder van BrabantWonen. Omdat de fout bij de verhuurder ligt, hoeven de bewoners als goedmakertje een maand geen huur te betalen. Maar dat weegt volgens hen niet op tegen de voordelen die ze dankzij de zonnepanelen hebben op hun energierekening. “Onze huizen zijn heel slecht geïsoleerd, dus we betalen al een stuk meer dan een gemiddeld huishouden”, vertelt Wilma (47). “Ik moest zonder zonnepanelen elk jaar twaalfhonderd euro bijbetalen, maar dit jaar kreeg ik zelfs zeshonderd euro terug.” Ook Julie zegt honderden euro’s voordeel te hebben, dankzij de zonnepanelen. Voordeel dat ze straks weer misloopt. “Ik heb soms zelfs een energierekening van nul euro gehad, omdat alles ‘gratis’ was opgewekt door de zon."

“Er is al een bedrijf langs geweest die de panelen eraf wil halen.”