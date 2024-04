Hendrik draait helemaal door als zijn vrouw vreemdgaat: 53 dagen celstraf

Hendrik S. (52) uit St. Willebrord moet 53 dagen de cel in voor het stalken van zijn ex. Dat heeft de rechtbank in Breda dinsdag geoordeeld. S. was woest, omdat zijn vrouw na een lange relatie vreemdging. Hij stalkte zijn ex maandenlang en de bedreigingen waren niet mals: “Ik maak je kapot en hem erbij.”

Hendrik S. zat de afgelopen jaren zwaar aan de drank en was ook niet vies van drugs als cocaïne. Daardoor raakte zijn leven in een neerwaartse spiraal. In april 2022 stak hij al eens een mes of soort zwaardje bij iemand door zijn rolluik vanwege ruzie over geld. Maar toen moest het ergste nog komen.

In het voorjaar van 2023 kwam hij erachter dat de vrouw met wie hij al 23 jaar samen was, vreemdging. Samen met haar had hij zijn zoon en haar dochter opgevoed en door dit nieuws draaide hij helemaal door. Hij belde haar honderden keren, achtervolgde haar met de auto, vernielde spullen bij haar huis en schopte deuken in haar Ford Ka.

Doodsbang

De vrouw en haar nieuwe vriend waren doodsbang en Hendrik werd snel opgepakt. Maar toen hij werd vrijgelaten, overtrad hij het contactverbod en ging hij gewoon weer door met het uiten van bedreigingen.

Hendrik had spijt van zijn daden, vertelde hij tijdens de zitting. Hij bekende alles en gaf aan dat hij zijn leven had gebeterd. Geen drank en drugs meer en hij gaat, zodra er plek voor hem is, therapieën volgen om terugval te voorkomen.

Geboorte kleinkind

Hendrik woont ondertussen in Roosendaal en is nu weer gewoon aan het werk en wil graag een leven met zijn zoon en kleinkinderen. Door alle ellende vorig jaar heeft hij de geboorte van een kleinkind gemist en dat wil hij niet nog eens.

Hendrik hoeft niet meer terug de cel in. De 53 dagen celstraf, die hij van de rechtbank kreeg, heeft hij al in voorarrest gezeten. Wel kreeg hij nog 47 dagen cel voorwaardelijk. Die hoeft hij pas uit te zitten als hij binnen twee jaar weer in de fout gaat.

'Zwarte bladzijde'

De rechtbank legde geen contact- en locatieverbod op, zoals justitie had geëist. Voor Hendrik hoefde dat ook niet. Hij is hij klaar met zijn ex, vertelde hij de rechters, en ze hoeft niet bang te zijn dat hij haar nog lastig gaat vallen.

Hij wil zo snel mogelijk afscheid nemen van die zwarte bladzijde in zijn leven en weer vooruitkijken, zo zei hij. Hij komt zijn ex vast wel weer een keer tegen, omdat ze wederzijds stiefouders zijn, maar dat komt wel goed, zo verklaarde hij.