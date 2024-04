112-nieuws: brand in hooischuur • rook van grote brand trekt over Rosmalen

In dit liveblog houden we je deze woensdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

08.16 Rijstrook dicht door kapotte vrachtwagen Op de A59 bij knooppunt Hooipolder tussen Oosterhout en Raamsdonksveer was de rechterrijstrook dicht door een kapotte vrachtwagen. De bergingswerkzaamheden duurden tot kwart voor negen. De vertraging voor automobilisten die richting het westen gingen, liep op tot een half uur.

04.24 Brand in schuur met hooibalen In een hooischuur aan de Hal in Esch is vannacht brand uitgebroken. In de schuur stonden veel hooibalen. De eigenaar heeft snel met een loader die hooibalen uit de schuur weten te rijden. Hiermee kon worden voorkomen dat de brand zich verder zou uitbreiden. Toen het hooi uit de schuur was, kon de brandweer afblussen. Hier kwam veel rook bij vrij. Na ongeveer een uur was de brand onder controle. Foto: Bart Meesters/SQ Vision.