File op de A2 na botsing, nog maar één rijstrook open

Op de A2 bij knooppunt Batadorp is richting Den Bosch woensdagmiddag nog maar een rijstrook open na een botsing. Al het verkeer richting Den Bosch bij Eindhoven heeft daardoor ruim drie kwartier vertraging.

Het bergen van de voertuigen gaat zo beginnen, meldt de ANWB. Hoeveel voertuigen er op elkaar zijn gebotst is nog onduidelijk. Het is evenmin duidelijk of er gewonden zijn gevallen of wat de toedracht is van de botsing.