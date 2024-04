112-nieuws: gewonden na hevige botsing • zwaar vuurwerk in schuurtje

11.33

Hulpdiensten hebben woensdagochtend een man gered die te water was geraakt in het kanaal aan de Bouwlingstraat in Oosterhout. Volgens omstanders twijfelden de hulpdiensten geen moment en sprongen ze in het water.

Toen de man op de kant was getild, werd hij direct behandeld in een ambulance en naar het ziekenhuis gebracht. Er waren een aantal kinderen getuige. Zij werden opgevangen door agenten. De politie onderzoekt hoe de man in het water terechtkwam.