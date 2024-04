Nepcollectant bedreigt en berooft vrouw (87)

Een vrouw van 87 is het slachtoffer geworden van een nepcollectant. De volgens de politie 'jong ogende man' bedreigde en beroofde de vrouw in haar huis in een zorgcomplex in Made. Hij ging er vandoor met haar bankpas en pinde daarmee vijfhonderd euro. Dinsdagavond werd er in het programma Opsporing Verzocht aandacht besteed aan de zaak die speelde in oktober vorig jaar.

Evie Hendriks Geschreven door

Op camerabeelden is te zien dat de dader op 21 oktober vorig jaar zorgcomplex de Wijngaerd in Made binnenloopt. Dat doet hij op het moment dat een bewoonster het gebouw via de schuifdeuren verlaat. Hij kijkt op van zijn telefoon, waardoor zijn gezicht goed te zien is, en besluit de trap te nemen in plaats van de lift. Eenmaal aangekomen bij het appartement van de 87-jarige vrouw belt hij aan. De man zegt geld in te zamelen voor ouderen. De vrouw pakt haar portemonnee om de jongen wat kleingeld te geven, maar dan slaat de sfeer om. Bankpas en pincode

De man wordt brutaal en zegt dat het bedrag niet genoeg is. Op dreigende toon eist hij haar bankpas en pincode. De politie vermoedt dat hij ook haar appartement is binnegelopen. Hij wordt zelfs zo dreigend dat de vrouw haar pas en pincode geeft. Met de pas op zak verlaat hij het zorgcomplex om naar Terheijden te gaan. Vermomd pint hij daar snel vijfhonderd euro bij een pinautomaat. De vrouw vertelt pas 's avonds als ze in bed wordt gelegd dat ze bang is niet te kunnen slapen. Als de verzorgende vraagt waarom, vertelt de vrouw het hele verhaal. Naast de vijfhonderd euro is ze ook haar gevoel van veiligheid kwijt. Bekijk hier het item uit Opsporing Verzocht: