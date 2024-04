Legendarische PSV-superspits Romário (58) maakt comeback

Romário de Souza Faria, oud-superspits van PSV, trekt op 58-jarige leeftijd opnieuw zijn voetbalschoenen aan. Hij gaat zijn kunsten vertonen als prof voor de Braziliaanse club América-RJ. Hiermee komt zijn droom uit om samen met zijn zoon op het veld te staan, zo laat Romário op sociale media weten.

Romário zegt in een post op Instagram dat het niet de bedoeling is dat hij mee gaat strijden voor het kampioenschap. "Het is mijn grote droom om ooit nog eens met mijn zoon op het veld te staan", schrijft hij. De voetballer krijgt volgens de regels betaald, maar zegt dat geld terug te geven aan de club als donatie.

Begin dit jaar werd de legendarische spits de president van América-RJ. De Braziliaanse voetbalclub, die uitkomt op het tweede niveau van de regionale competitie van Rio de Janeiro, is ook de club waar Romário zijn voetbalcarrière in 2010 beëindigde.

Voetballegende

Romário is een levende legende in Eindhoven. Hij speelde van 1988 tot 1993 voor PSV en won met de Eindhovense club drie keer de landstitel, twee KNVB-bekers en een Johan Cruijff-schaal.

