Peter Gillis blijft baas van vakantieparken in België onder nieuwe naam

Peter Gillis blijft de baas van zijn Belgische vakantieparken. Hij gaat niet meer verder onder de naam Oostappen Groep. De nieuwe naam wordt 'TOPcampings', laat hij in een persbericht weten.

Het gaat om de campings Blauwe Meer, Hengelhoef en Parelstrand. Het uiterlijk van de nieuwe website is hetzelfde als die van de Oostappen parken, alleen de naam is nu 'TOPcampings'. De websites krijgen in de komende weken een nieuwe stijl.

Vorige week stapte Gillis noodgedwongen op als exploitant van de acht Nederlandse vakantieparken. Hij draagt het beheer over aan een andere uitbater. De Nederlandse parken gaan wel door onder dezelfde naam.

Ingetrokken vergunningen

De redenen voor Gillis' vertrek zijn vergunningen die worden ingetrokken, parken die gedwongen worden gesloten en rechtszaken die tegen hem lopen. Sinds kort is er in de gemeente Asten een exploitatievergunning nodig voor het runnen van een horecazaak.

Na de aanvraag van zo'n vergunning wordt een Bibob-onderzoek gedaan. Het onderzoek naar de nieuwe beheerder kan twaalf weken duren, zei Desiree Reddering van Stichting Recreantenrecht vorige week.

Grote onzekerheid

De bewoners en gasten van de Nederlandse parken zitten nog altijd in onzekerheid. Iemand anders gaat de Nederlandse parken beheren, maar wie dat is en wanneer dat gebeurt, is nog altijd onduidelijk.

Op het vakantiepark Prinsenmeer mogen mensen die permanent of in het seizoen een chalet hebben alleen in hun tuintje harken, maar niet in hun chalet verblijven. De recreanten hebben vaak wel al betaald voor hun plekje.

Paul Lap is voorzitter van de belangenvereniging van de bewoners op Prinsenmeer. Hij hoopt dat ze afspraken over compensatie kunnen maken met Oostappen Groep, zonder dat hier een advocaat bij nodig is. "Als je een tv koopt en die na een half jaar nog niet hebt gekregen, wil je ook je geld terug."