Gerrit en Eveline willen na 38 jaar niet weg uit 'paradijsje' Prinsenmeer

Zijn ogen beginnen te stralen als hij zijn geliefde plekje op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel laat zien. "Dit is mijn paradijsje." Gerrit Spek en zijn vrouw Eveline staan al 38 jaar op dezelfde plek op het park. Maar nu mogen ze er al maanden niet op. Tot hun grote verdriet.

Het was Peter Gillis zelf die 38 jaar geleden hun stacaravan op Prinsenmeer plaatste. Later werd die vervangen door een chalet. Ook eigenhandig door Peter, vertelt Gerrit met onvervalst Amsterdams accent. "Wij kwamen hier elk weekend en vonden het geweldig in Brabant. Toen Eveline met pensioen ging kwamen we steeds vaker en bleven we steeds langer."

Op Prinsenmeer heeft Gerrit een prachtig tuintje rondom zijn chalet aangelegd. "Luister," roept hij enthousiast. "Dat is het geluid van een mees. En er lopen hier ook vaak eekhoorns rond." Maar Gerrit ziet ze niet meer dagelijks. Door alle commotie rond Peter Gillis mogen de chalet-eigenaren al maanden het park niet op, alleen nog om hun chalet of tuintje te onderhouden. En dat valt Gerrit en Eveline zwaar. Heel zwaar. "We hebben hier heel veel stress en verdriet door."

Het stel heeft nog een flatwoning in Amsterdam, het chalet is een vakantiewoning. Maar ze zijn zoveel mogelijk hier. Ze moeten er niet aan denken dat ze het hele jaar weer in de grote stad zouden moeten wonen. "Als ik terug moet naar Amsterdam ga ik dood," zegt Gerrit zonder te lachen. "Wij hebben daar een piepklein balkon waar net twee stoeltjes op passen. En het is daar inmiddels veel te druk voor ons."

De ellende begon voor Gerrit en Eveline in december. "We kregen te horen dat we binnen twee dagen van het park af moesten zijn." Eveline schiet vol als ze daaraan terug denkt. "Onze wereld stortte in. We zijn terug gegaan naar Amsterdam. Maar we kunnen daar helemaal niet meer aarden. Toen zeiden Peter en Mark gelukkig dat we wel even terug mochten komen omdat we hier horen."

Toch is de spanning bij het stel nog voelbaar. "De onzekerheid dat iemand ons paradijsje van ons af kan nemen doet pijn. Het is het enige waar we op dit moment mee bezig zijn. We hebben geen idee hoe lang deze ellende nog gaat duren en die onzekerheid is echt afschuwelijk."