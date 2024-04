Duizenden euro's betaald maar niet in chalet Prinsenmeer kunnen: 'Triest'

Mensen die permanent of in het seizoen een chalet hebben op vakantiepark Oostappen in Prinsenmeer, mogen er wel hun tuintje harken maar niet verblijven. Dit terwijl ze wel al hebben betaald voor hun plek, vaak duizenden euro's. Voorman van de belangenvereniging Paul Lap gaat voor compensatie van dit geld. "Als je een tv koopt en die na een half jaar nog niet hebt gekregen, wil je ook je geld terug."

Zijn chalet op Prinsenmeer is voor restauranteigenaar Lap een plek van rust. Hij woont boven zijn restaurant en kan op het vakantiepark ontsnappen aan de drukte van een horecazaak. Alleen is Lap als bewoner al maanden niet meer welkom op het vakantiepark omdat de vergunning van voormalig exploitant Peter Gillis is afgepakt. Terwijl Lap, de andere ongeveer 150 bewoners én mensen met een seizoensplaats wachten tot ze weer op het park mogen verblijven, krijgen ze het geld dat ze al hebben vooruitbetaald hiervoor, vooralsnog niet terug.

"Je hele hebben en houwen zit in het chalet."

"Vaste bewoners betalen voor een jaar vaak 4400 euro vooruit", vertelt Lap. "Dat zijn spaarcentjes. Je hele hebben en houwen zit in die chalets. Mensen zijn boos en teleurgesteld. Het is triest." Lap is voorzitter van de belangenvereniging van de bewoners op Prinsenmeer en kent de verhalen van anderen. Hij ziet ook de seizoensgasten benadeeld worden. Ook hun kosten lopen vaak op tot meer dan 1000 euro. Lap hoopt dat ze met de Oostappen Groep afspraken kunnen maken over compensatie, zonder dat hier een advocaat bij nodig is. "Als je een tv koopt en die na een half jaar nog niet hebt gekregen, wil je ook je geld terug."

"Betaalbare vakantieparken verdwijnen steeds meer."