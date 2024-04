Nieuwe beheerder Prinsenmeer nog onbekend: 'Waarom die geheimzinnigheid?'

De bewoners en gasten van de Oostappen-vakantieparken zitten nog altijd in grote onzekerheid. Peter Gillis stapt noodgedwongen op als exploitant. Zijn vergunningen worden ingetrokken, parken worden gedwongen gesloten en er lopen meerdere rechtszaken. Iemand anders gaat nu zijn Nederlandse parken beheren. Wie is nog altijd onduidelijk en dus ook wat de bewoners van de nieuwe beheerder kunnen verwachten. "Waarom al die geheimzinnigheid?"

Roger houdt er al rekening mee dat hij met de meivakantie niet in zijn chalet op Prinsenmeer kan zitten. "Tenzij ik mijn huisje daar weghaal, maar dat kost vele duizenden euro's. Bovendien zijn er in de hele regio regio geen andere jaarplekken waar ik hem neer kan zetten." Roger denkt dat er anders al veel mensen vertrokken waren met hun chalet.

"Je mag je tuintje aanharken en dat is het wel."

Gasten van Prinsenmeer hebben nu niets aan hun jaar- of seizoenplek, vertelt Paul Lap. Hij is voorzitter van de vereniging van chaleteigenaren op het vakantiepark. "Ik mag mijn tuintje aanharken en dat is het wel. Ik hoop dat de boel zo snel mogelijk opengaat. Iedereen heeft nu voor niets vooruit betaald voor zijn plekje, want sinds december is de boel dicht." Vooral dat laatste houdt Desiree Reddering van Stichting Recreantenrecht bezig. "Die kosten willen we verhalen, maar het is onduidelijk of we bij Peter Gillis, de nieuwe exploitant of de gemeente Asten moeten zijn." Reddering vindt het in ieder geval jammer dat de gemeente in zijn jacht op Peter Gillis vergeten lijkt te zijn dat de recreanten en bewoners van de vakantieparken geen kant op kunnen. "En van de Oostappen Groep horen de gasten en bewoners ook niet veel."

"Ze zeggen dat de nieuwe exploitant schoon is."

Reddering wacht net als Paul Lap in spanning af wie de nieuwe exploitant wordt van de Oostappen-parken. "Ze zeggen dat de nieuwe beheerder 'schoon' is en door het Bibob-onderzoek komt", zegt Lap. Maar de vraag is of dat voldoende is als Gillis wel eigenaar van het park blijft. Zo'n onderzoek wordt gedaan na de aanvraag van een exploitatievergunning. Die vergunning van de gemeente om een horecazaak te mogen runnen, is sinds kort verplicht in Asten. Peter Gillis kwam niet door die toetsing en daarom is Prinsenmeer nog altijd dicht. Volgens Reddering gaat een landelijk Bibob-onderzoek naar een nieuwe beheerder twaalf weken duren. Twee weken geleden was er nog geen aanvraag gedaan, dus gaat het park volgens haar op zijn vroegst half juli mogelijk weer open.

"Het roer gaat niet drastisch om denk ik."

Ze denkt niet dat de nieuwe exploitant het roer drastisch omgooit. "Het blijft Oostappen en dat staat voor betaalbare recreatieplekken. Dat is goed nieuws voor gasten met een jaar- en seizoenplek." Voor de mensen die permanent op Prinsenmeer wonen, ziet het er hoe dan ook slecht uit. "Zij lijken eind dit jaar weg te moeten vanwege die dwangsom, maar waar moeten ze naartoe? Die mensen kunnen geen kant op", zegt Reddering. Chaleteigenaar Roger is er ook alles behalve gerust op. "Peter Gillis had ook een park in Flevoland en verkocht dat aan Europarcs. De mensen met een jaarplek konden vervolgens vertrekken." Hij hoopt dat dit op Prinsenmeer niet gebeurt. "Er gaat dan een kapitaal verloren. Het pensioen en spaargeld van mensen zit soms in deze chalets die er vaak decennia staan."

"Mensen willen duidelijkheid."

Volgens Desiree Reddering is er vooral veel 'ongeduld' op de parken van Peter Gillis. "Mensen willen duidelijkheid en daarom snap ik ook niet waarom zo geheimzinnig over de exploitant wordt gedaan." Ook Paul Lap vindt dat vreemd. "Je wil gewoon weten wie er over de toekomst van je vakantiechalet gaat, of die ergens anders parken heeft en hoe het daar gaat."