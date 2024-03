Peter Gillis verdacht van belastingfraude: 'Haalde cash geld op bij gasten'

Peter Gillis van De Oostappen Groep wordt ervan verdacht belastingfraude te hebben gepleegd. Gillis zou mensen op zijn parken zwart laten betalen en er alles aan doen dat buiten de administratie te houden. Dinsdag verscheen de ondernemer voor de rechtbank in Den Bosch. De ondernemer zelf spreekt van een hetze: justitie zou hem koste wat kost een strafblad willen bezorgen, zodat zijn parken op termijn allemaal dicht moeten.

De zaak dinsdag is een regiezitting, de inhoudelijke behandeling start later. Naast Peter Gillis en zijn bedrijf Oostappen BV, zijn ook zijn dochter Inge en zijn ex-vrouw verdachte.

Vijf jaar

In 2019 deed de Belastingdienst een inval bij verschillende parken van de Oostappen Groep. In onder andere Ommel en Valkenswaard namen rechercheurs vrachtwagens aan bewijsmateriaal in beslag.

Nu, vijf jaar later, komt de zaak voor de rechter. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt Gillis er van tussen 2014 en 2019 verkeerde of geen informatie aan de Belastingdienst te hebben verschaft. Hij zou mensen zwart op zijn park laten logeren, het cash geld haalde hij volgens het OM zelf op en dochter Inge zorgde dat er niks van in de administratie te zien was.

Ook zou Gillis geen loonadministratie bijhouden voor buitenlandse medewerkers en te laat zijn vennootschapsbelasting betaald hebben.

'Hetze'

Peter Gillis ziet dat anders. Zijn advocaat ging dinsdag nog niet inhoudelijk in op de verwijten , maar sprak wel van een 'hetze' die het OM en de Belastingdienst zouden voeren tegen zijn cliënt. Hij riep de rechtbank op het OM niet-ontvankelijk te verklaren: als dat gebeurt wordt de zaak stopgezet.

Het doel van die hetze? Er voor zorgen dat Gillis een strafblad zou krijgen. Het intrekken van horecavergunningen op verschillende parken en een exploitatievergunning voor park Prinsenmeer in Ommel is volgens hem een direct gevolg van die hetze. Door dat laatste is Prinsenmeer sinds december vorig jaar dicht.

'Pietje Precies'

Wat Gillis erg dwars zit is dat het OM vertrouwelijke documenten van hem heeft ingezien. Zijn correspondentie met advocaten en notarissen zou hij op alfabet bewaren in mappen. "Daarin ben ik een Pietje Precies", zei Gillis, maar toen hij de spullen terugkreeg zat alles door elkaar. Daarnaast ontbreken er volgens Gillis twee multomappen met gevoelige documenten.

Sinds 2003 niet op orde

Justitie ontkent dat er sprake is van een hetze: "Als Oostappen de administratie op orde had gehad, zaten we hier niet", zei de officier.

Al sinds 2003 zou bij controles zijn gebleken dat Oostappen de zaken niet op orde had, waardoor het strafrecht volgens het OM de enige overgebleven optie is.

