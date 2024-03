Peter Gillis draagt vakantiepark Prinsenmeer over aan nieuwe exploitant

Dik drie maanden na de gedwongen sluiting van park Prinsenmeer in Ommel hebben mensen die een seizoensplek hebben op het park eindelijk bericht gehad van de Oostappen Groep. Een nieuwe exploitant wil snel in gesprek met de gemeente zodat het park weer open kan, zo valt te lezen in een e-mail die donderdagmiddag verstuurd is en in handen is van Omroep Brabant.

Vorige week meldde Omroep Brabant al op basis van bronnen dat Oostappen-baas Peter Gillis dicht bij een deal met een nieuwe eigenaar zou zijn. Deze zou alle elf parken overnemen.

In de mail van donderdag spreekt Oostappen van een 'exploitant'. Dit kan een eigenaar zijn, maar ook een huurder. Wat precies de constructie is, is niet bekend. Ook is nog onduidelijk wie de nieuwe exploitant wordt. Officieel staat het park nog op naam van Gillis.

'Niet eens met hetze'

"Hoewel we het inhoudelijk niet eens zijn met de hetze die gevoerd wordt, hebben we de afgelopen periode hard gewerkt aan een oplossing voor u als gast", staat in de e-mail van Oostappen. "Dat betekent dat op korte termijn een nieuwe exploitant van het park in overleg zal gaan met de gemeente om het park te heropenen met toestemming van de gemeente."

Prinsenmeer is dicht omdat een Bibob-onderzoek naar eigenaar Peter Gillis heeft uitgewezen dat er een groot risico bestaat dat Gillis zijn park gebruikt voor criminele activiteiten. Kennelijk vertrouwt Oostappen erop dat de nieuwe exploitant wel door de toetsing komt en dat dit allemaal op korte termijn geregeld kan zijn. "We hopen op een vlotte medewerking vanuit de gemeente."

'Zwaar verlies'

Gillis heeft het moeilijk met deze afloop, zo staat ook in de mail: "Voor de parkeigenaar is het een zwaar verlies, dat hij neemt in het belang van de medewerkers en voor u, de gewaardeerde gasten op het park."

De vraag is of de bezoekers van Prinsenmeer erg meevoelen met Gillis. Oostappen stelt dat er eerder dreigementen zijn geuit door gasten. Het bedrijf waarschuwt: "We benadrukken dat dit soort uitlatingen niet geaccepteerd worden en slechts een averechts effect zullen hebben op de bereidwilligheid van de gemeente om tot een spoedige heropening te komen."

Peter Gillis was niet bereikbaar voor commentaar.

