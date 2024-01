Bewoners Prinsenmeer boos op Peter Gillis en gemeente: 'Wij zijn de dupe'

Door het per direct sluiten van vakantiepark Prinsenmeer in Ommel, is er flinke onrust onder de chaleteigenaren. Recreanten mogen enkel spullen halen en er niet blijven slapen, de illegale permanente bewoners moeten er half september uit. Ze voelen zich buitenspel gezet en willen in gesprek met de gemeente Asten. Daarom hebben ze zich verenigd en vond zaterdagmiddag de eerste ledenvergadering plaats. “Hier zit ons spaargeld in en het is nu helemaal niets meer waard”, aldus voorzitter Paul Lap.

‘Gedupeerden in zwaar weer! Steun ons!’, staat op de posters die aan het einde van de vergadering uit worden gedeeld. “We willen saamhorigheid uitstralen, ook met de ondernemers die de dupe zijn als ze de inkomsten uit het toerisme missen”, legt Lap uit. De club wil in gesprek met de gemeente en hoopt met die saamhorigheid meer te kunnen bereiken. “Het belangrijkste is dat er voor iedereen een goede oplossing komt.”

"Je wil niet dat er 150 gezinnen door Asten heen zwerven."

Lap, die zelf recreant is op het park, vindt het gek dat hij als recreant niet mag blijven slapen, maar de bewoners wel. Toch breekt hij vooral een lans voor de permanente bewoners. “Je hoort de hele tijd over illegaal bewonen, maar de gemeente heeft de mensen zelf ingeschreven en nu moeten ze er van af. Ze geven acht maanden de tijd om te vertrekken, maar het woningtekort is enorm.” Desiree Reddering, voorzitter van stichting recreantenrecht, staat de bewoners en recreanten bij. “De mensen die daar staan, zijn de dupe tussen het geschil tussen de Oostappen Groep van Peter Gillis en de gemeente”, legt ze uit. Ze wil dat de druk op permanente bewoners om in september te vertrekken er af gaat. “Zij zijn zich ervan bewust dat het niet mag, maar er is geen andere optie. Ik denk niet dat gemeente Asten zit te wachten op dat er straks 150 gezinnen met kinderen door Asten heen zwerven.”

"We hebben niets van Peter gehoord."