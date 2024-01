Peter Gillis moest park Prinsenmeer sluiten, maar boeken kan nog steeds

Mensen die een vakantie geboekt hebben op recreatiepark Prinsenmeer in Ommel hebben nog geen bericht gehad over wat er met hun boeking gebeurt. Ook hebben ze het geld van de boeking nog niet teruggekregen. Het park van de Oostappen Groep van Peter Gillis moest een maand geleden sluiten van de gemeente, maar boeken kan nog gewoon en Gillis lokt nog steeds vakantiegangers met advertenties op Google.

Prinsenmeer moest begin december dicht na de uitkomst van een Bibob-onderzoek in opdracht van de gemeente Asten. Uit dat onderzoek blijkt dat het 'ernstige gevaar' bestaat dat eigenaar Gillis zijn vergunningen misbruikt voor criminele doeleinden.

Website zwijgt

Dik een maand na het nieuws over de sluiting kan er nog gewoon een vakantie geboekt worden, zo stelt Omroep Brabant vast. Op de website van vakantiepark Prinsenmeer wordt met geen woord gerept over de gedwongen sluiting. Boeken blijkt ook nu nog gewoon mogelijk.

Mensen die al eerder een vakantie boekten, hebben nog geen bericht gehad van de Oostappen Groep over de sluiting. Ook is het geld dat overgemaakt is, nog niet teruggestort.

Advertentie

Ondertussen adverteert Gillis nog via Google voor zijn park. Wie zoekt op het woord 'Prinsenmeer' krijgt een advertentie van de Oostappen Groep te zien: