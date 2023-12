Peter Gillis onder vergrootglas: meer vakantieparken aan een zijden draadje

De toekomst van meer vakantieparken van ondernemer Peter Gillis lijkt aan een zijden draadje te hangen. Verschillende gemeenten onderzoeken op dit moment of er actie ondernomen kan worden. Of de sluiting van het park in Ommel daarbij een rol speelt willen ze niet zeggen, maar de kans lijkt klein dat Prinsenmeer het laatste park is dat dicht moet.

Woensdag liet de gemeente Asten, waar Ommel onder valt, weten dat Prinsenmeer moet sluiten. Uit een Bibob-onderzoek was gebleken dat het gevaar bestaat dat Gillis zijn vergunningen gebruikt voor criminele doeleinden. Omroep Brabant vroeg andere gemeenten met Gillis-parken naar de stand van zaken. Er blijken meer parken aan een zijden draadje te hangen. Exploitatievergunning = onderzoek

De Oostappen Groep van Peter Gillis heeft elf parken in Nederland en België. Op meerdere plekken is het maar zeer de vraag of de boel nog lang open kan blijven. Zo zou park Heelderpeel in Limburg zomaar eens het volgende Gillis-park kunnen zijn dat dicht moet. De gemeente Maasgouw laat weten dat er op dit moment een Bibob-onderzoek loopt om te bekijken of er een exploitatievergunning afgegeven kan worden voor Heelderpeel. Het is precies zo'n onderzoek dat Gillis in Ommel de das omdeed. Dit zijn de Gillis-parken die op dit moment ook met sluiting bedreigd worden: Brugse Heide, Valkenswaard Ook hier wil de gemeente dat Gillis een exploitatievergunning regelt. Daarna zal een Bibob-onderzoek zoals in Ommel volgen. De horeca op dit park is al dicht.

Ook hier wil de gemeente dat Gillis een exploitatievergunning regelt. Daarna zal een Bibob-onderzoek zoals in Ommel volgen. De horeca op dit park is al dicht. Heelderpeel, Maasgouw (Limburg) Bibob-onderzoek om exploitatievergunning loopt, gemeente noemt het een 'niet vitaal vakantiepark'. Blauwe Meer, Lommel (België) Dit park moet voor juli 2024 dicht en ontruimd zijn, zo oordeelde de rechter in België afgelopen zomer al.

Dit park moet voor juli 2024 dicht en ontruimd zijn, zo oordeelde de rechter in België afgelopen zomer al. De Berckt, Peel en Maas (Limburg) De gemeente wil dat Gillis binnenkort en exploitatievergunning aan gaat vragen, waarna een Bibob-onderzoek volgt. De horeca op dit park is al dicht. Brabant heeft naast Prinsenmeer en Brugse Heide nog één Oostappen-park: Slot Cranendonck, Cranendonck Zijn horecavergunning moest Gillis hier al eerder inleveren. Over lopende onderzoeken doet de gemeente geen uitspraken. Een eerder overzicht van wat er speelt bij de parken van Peter Gillis: