'Het ziet er steeds slechter uit voor Peter Gillis', zegt deskundige

Het is in Nederland nog bijna nooit gebeurd: de plotselinge sluiting van een groot vakantiepark, waarbij de gasten binnen een paar dagen moeten vertrekken. In de wereld van toerisme wordt belangstellend toegekeken. Toerismedeskundige Goof Lukken: “Ondernemers zien dat de overheid je dus wel degelijk op zo’n manier kan sluiten als je je zaken niet op orde hebt."

Lukken houdt zich al jaren met de toeristenbranche bezig. Hij is docent toerisme op de Breda University of Applied Sciences. Lukken denkt dat de collega's van Gillis wel een mening hebben over zijn manier van werken. “Het is niet het beeld dat de branche graag wil uitstralen. Alsof iedere campingeigenaar alleen maar met een golfkar over het terrein rijdt, terwijl het een keiharde business is. Gillis is een grote speler. Maar is hij een ondernemer zoals alle anderen? De meeste collega’s zitten er met passie en gedrevenheid in. Ze doen bijvoorbeeld aan natuurbeheer. Dat zien ze bij de Massa is Kassa-formule van Peter Gillis niet gebeuren.” Volgens Lukken heeft Gillis tot nu toe vooral last gehad van het intrekken van de horecavergunningen op zijn parken. “Maar nu mag hij het park helemaal niet meer runnen. Dit is echt een climax. Het ziet er steeds slechter uit. Op het moment dat je minder inkomsten hebt, wordt het een heel hoge kostenpost om maatregelen te nemen om de zaken op het park beter te regelen.”

"Dit is een hele moeilijke beslissing geweest voor de gemeente. Je zit in een spagaat"

Het is nu geen hoogseizoen. Wellicht dat Gillis er nu minder last van heeft. “Maar met Pasen gaat alles weer beginnen”, zegt Lukken. “Het lijkt ver weg, maar mensen zijn nu wel aan het nadenken of ze daar gaan boeken. Of toch voor een andere plek kiezen.” Waarom blijven mensen eigenlijk een vakantie boeken bij de omstreden ondernemer? "Ik denk dat hij veel trouwe gasten heeft. Mensen voelen een band met hem. Ze vinden hem een goede ondernemer. Ze krijgen gezelligheid voor een redelijk lage prijs. Samen bier op het terras met Hollandse muziek." De vraag is of Gillis zijn park weer op tijd kan opstarten. Ook Goof Lukken tast daarover in het duister. “Het hangt ervan af wat de gebreken zijn. En wat is de zweem van de Bibob die eroverheen hangt?" De sluiting van het park volgt na een Bibob-onderzoek waaruit blijkt dat Gillis zijn vergunningen mogelijk gebruikt voor criminele doeleinden. "Het zou mogelijk kunnen dat hij terugkeert, al zal dat niet van de ene op de andere dag gebeuren. De economische waarde van het park is gigantisch voor Asten." Het vakantiepark levert de gemeente veel toeristenbelasting en onroerengoedbelasting op. "Dit is een hele moeilijke beslissing geweest voor de gemeente. Je zit in een tweestrijd.” Volgens Lukken zijn er kandidaten als Gillis het park wil verkopen. “Je moet dan wel denken aan grote investeerders, zoals Landal/Roompot of een internationale partij als Capfun. Het park is miljoenen waard en er moet veel in geïnvesteerd worden. Maar tot nu toe heeft Gillis meer gekocht dan verkocht.”

"Ook ontwikkelingen op de markt kunnen Gillis de das omdoen"