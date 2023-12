Vakantie op Prinsenmeer nog gewoon te boeken: 'Uw betaling is ontvangen'

Het blijkt nog gewoon mogelijk om via de website van vakantiepark Prinsenmeer in Ommel een vakantie te boeken. Woensdag werd bekend dat het park van de Oostappen Groep van realityster Peter Gillis per direct gesloten moet worden na de uitkomst van een Bibob-onderzoek. Uit dat onderzoek blijkt dat het gevaar bestaat dat de eigenaar zijn vergunningen gebruikt voor criminele doeleinden.

Vakantiegangers moeten vóór zaterdag het terrein hebben verlaten. Mensen die permanent en daardoor illegaal op het park wonen, moeten ook vertrekken. Zij krijgen in ieder geval tot ergens in januari de tijd om iets anders te zoeken, zo laat de gemeente weten.

Weekendje weg

Hoe het zit met mensen die al een vakantie geboekt hebben op Prinsenmeer, is onbekend. Dat de vakantie niet door kan gaan, lijkt wel duidelijk, maar of er al geld is teruggestort is niet bekend.

In ieder geval was het donderdagmiddag nog mogelijk om een weekendje Prinsenmeer te boeken. We kozen een overnachting in maart en kregen direct een mail: "Wij kijken ernaar uit u te verwelkomen in ons vakantiepark Prinsenmeer." Ook de kosten voor de overnachting zijn afgeschreven.

Nog geen oplossing

Peter Gillis laat weten dat zijn juristen op dit moment in gesprek zijn met de gemeente. Hij is nog op zoek naar mogelijkheden om het park toch weer te openen.

Wat er gebeurt met reserveringen die al deels betaald zijn, weet hij niet. "Dat hangt van de juristen af, maar dat zullen er vast niet veel zijn."

Peter Gillis hoorde woensdag dat zijn vakantiepark Prinsenmeer moet sluiten: