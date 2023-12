Auto van wethouder ingesloten door boze bewoners vakantiepark Prinsenmeer

Bij het gemeentehuis in Asten demonstreren donderdagochtend boze bewoners van vakantiepark Prinsenmeer tegen de sluiting van het park. Een groepje bewoners heeft de auto van wethouder Van de Moosdijk tien minuten lang ingesloten.

De wethouder reed aanvankelijk naar voren en naar achter met zijn auto om plek te maken. De bewoners bleven staan en raakten de auto. Uiteindelijk deed de wethouder het autoraampje op een kier en vond een gesprek met een van de bewoners plaats.

Sinds negen uur 's ochtends vindt er nog een gesprek plaats tussen de bewoners en de gemeente. Er zijn vijf bewoners bij dat gesprek in het gemeentehuis aanwezig. Dat gesprek hebben de demonstranten naar eigen zeggen zojuist afgedwongen.

Als een verrassing

Bewoners en recreanten op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel zijn in paniek na het nieuws dat ze hun chalets moeten verlaten. Woensdag bleek dat de gemeente Asten het vakantiepark per direct op slot doet.

De gemeente is bang dat eigenaar Gillis de vergunningen voor het park misbruikt voor criminele doeleinden. De ruim driehonderd mensen die op het vakantiepark verblijven, wisten van niks.

"We hebben het via de media moeten horen. Iedereen is nu aan het rondbellen, maar niemand wil ons meer informatie geven", gaf een bewoner direct na het nieuws aan.

Sluiting

De sluiting van vakantiepark Prinsenmeer in Ommel door de gemeente Asten is de zoveelste dreun die eigenaar Peter Gillis moet incasseren. Deze keer een directe stoot die harder aankomt dan alle tikken daarvoor.

Prinsenmeer was de plek waar het allemaal begon voor Peter Gillis. De familie kocht het park in 1986. Toen heette het vakantiepark met een bescheiden 500 plaatsen nog Vakantiepark Strandbad Oostappen.

De sluiting is wat betreft de gemeente definitief, maar Gillis kan nog in bezwaar, in beroep en in hoger beroep gaan tegen het besluit.