Peter Gillis moet vakantiepark Prinsenmeer in Ommel per direct sluiten

Vakantiepark Prinsenmeer in Ommel moet per direct op slot op last van de gemeente Asten. De vergunningen voor het park zijn ingetrokken, meldt de gemeente woensdag. De gemeente is bang dat eigenaar en reality-ster Peter Gillis de vergunningen misbruikt voor criminele doeleinden. Dat blijkt uit een onderzoek van de gemeente.

Op dat zogeheten Bibob-onderzoek rust geheimhouding. Dat betekent dat de gemeente niets over de inhoud van het onderzoek naar buiten mag brengen. Via een Bibob-onderzoek wordt bekeken of er ernstig gevaar is dat een vergunning wordt misbruikt voor criminele doeleinden.

Brief aan bewoners

Afgelopen maanden hebben er diverse controles plaatsgevonden op het park. Ook zijn alle chalets gecontroleerd. Op 3 oktober 2023 is een brief op het park verspreid aan bewoners waarin wordt geadviseerd om op zoek te gaan naar vervangende woonruimte.

"Sindsdien hebben we nog meer controles op het park uitgevoerd om vast te stellen hoe de situatie met betrekking tot bewoning is. Begin 2024 neemt het college van B&W een besluit over hoe hiermee om te gaan", zo schrijft de gemeente in een verklaring.

Burgemeester Anke van Extel-van Katwijk is glashelder over het besluit. “Daar waar andere ondernemers zich aan wet- en regelgeving houden, zien we bij Oostappen Groep een jarenlang patroon van het stelselmatig overtreden van diezelfde regels. Dit leidt tot rechtsongelijkheid en dat kunnen wij niet accepteren.”

Brandveiligheid

Asten wilde eerder al geld van de ondernemer zien omdat de brandveiligheid op park Prinsenmeer in Ommel niet op orde is. Dat werd dik een jaar geleden al vastgesteld bij een controle, maar sindsdien is er niets verbeterd, meent de gemeente.

Er speelt nogal veel rondom Peter Gillis momenteel. Een overzicht: