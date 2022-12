Gillis-park Prinsenmeer heeft brandveiligheid niet op orde: dwangsom dreigt

Vakantiepark Prinsenmeer in Asten voldoet niet aan de brandveiligheidsregels. Dat blijkt uit een rapport van de brandweer, in handen van Omroep Brabant. Peter Gillis krijgt tot eind januari de tijd om de situatie op zijn park te verbeteren, anders grijpt de gemeente in.

In september bleek na een bezoek van Omroep Brabant al dat de brandveiligheid in een van de stacaravans te wensen overliet. Deskundigen waarschuwden onder andere voor een open, beschadigde geiser en het ontbreken van koolmonoxidemelders. De gemeente Asten liet toen weten dat de brandweer al een controle had uitgevoerd. Het rapport daarvan is er nu.

De brandweer heeft samen met de gemeente in juni een controle uitgevoerd op het park. Uit het rapport blijkt dat 'verschillende bouwwerken niet voldoen aan de brandveiligheidsregels', zo staat te lezen.

Chalets te dicht op elkaar

De chalets op Prinsenmeer staan te dicht op elkaar, aldus de brandweer. Als er brand in een van de chalets ontstaat, hebben mensen in andere chalets niet voldoende tijd om veilig te kunnen vluchten. Tussen de chalets moet daarom minimaal drie meter afstand zitten, of er moet bijvoorbeeld een muurtje tussen staan.

Bij een steekproef bleek dit bij 140 chalets en standplaatsen niet het geval te zijn. Twaalf chalets stonden zelfs tegen elkaar aan, soms is de afstand geen drie meter maar minder dan 50 centimeter. Dat is niet alles: "Niet alle accommodaties zijn ingemeten, er staan er nog veel meer op minder dan 3 meter van elkaar", aldus het rapport.

Kapotte elektriciteitskastjes

De combinatie van een open (beschadigde) geiser en het ontbreken van koolmonoxidemelders baarde deskundigen eerder zorgen. De brandweer noemt koolmonoxidemelders niet in het rapport, wel wordt geadviseerd om rookmelders te plaatsen. Dit is wettelijk verplicht in woningen, maar niet in vakantiehuisjes. Daarnaast heeft de brandweer electriciteitskastjes gezien die 'flink beschadigd' zijn, waardoor er vocht naar binnen kan komen.

Oostappen Groep krijgt tot 31 januari de tijd om de problemen op te lossen. Daarna volgt een nieuwe controle. Als de boel dan nog niet op orde is zal de gemeente ingrijpen. Dat kan door zelf verbeteringen op de camping aan te brengen, of een last onder dwangsom op te leggen. Er moet dan betaald worden voor elke dag dat de brandveiligheid niet op orde is.

Die dwangsom zou dan opgeteld kunnen worden bij de 500.000 euro die de gemeente al van Gillis wil vanwege het illegaal huisvesten van arbeidsmigranten op Prinsenmeer.

