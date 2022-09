Zorgen om brandveiligheid op vakantiepark Gillis: 'Ik zou hier niet slapen'

De brandveiligheid op vakantiepark Prinsenmeer in Asten is niet altijd op orde. Omroep Brabant logeerde een midweek in een stacaravan en trof een oude beschadigde geiser aan. Rook- en koolmonoxidemelders ontbraken. "Als ik dit tegen zou komen op vakantie, zou ik omdraaien." Volgens de gemeente heeft de brandweer het park al in het vizier.

Om zelf te ervaren hoe het er aan toe gaat op een park van Peter Gillis' Oostappen Groep verbleef de schrijver van dit artikel een midweek in een stacaravan op park Prinsenmeer in Asten. Met temperaturen van rond de 10 graden is verwarming tijdens deze mini-vakantie geen overbodige luxe. Gelukkig is daar aan gedacht bij de stacaravan die we huren op park Prinsenmeer. Als we dinsdagmiddag inchecken en het 'mobile home' betreden staat de gaskachel al aan. Volgens een handleiding aan de binnenkant van het keukenkastje zou de gaskachel met één druk op de knop aan moeten gaan, maar de volgende ochtend blijkt dat dit lastiger is dan gedacht. Zonder lucifer is het ding niet aan de praat te krijgen. Maar warm is het al snel in het kleine vakantieverblijf. Geiser en brandblusser

Verder aanwezig: een oude, open geiser. Opvallend genoeg ontbreekt er een knop en verder ziet de geiser er uit alsof hij al het nodige heeft meegemaakt. Er is een grote brandvlek zichtbaar. Naast de ingang van de stacaravan hangt een brandblusser. Die zou volgens het label in maart van dit jaar gekeurd moeten zijn, maar dit is niet gebeurd. Een rookmelder (tegenwoordig verplicht in ieder huis) en koolmonoxidemelder ontbreken.

De sticker op de brandblusser.

BrandveiligNL adviseert bedrijven over brandveiligheid. Bij het zien van de foto's weet een medewerker direct hoe laat het is: "Ik zie volgens mij een Gillis-park, klopt dat?" Over de foto's die we hem stuurden is hij duidelijk. "Dit is gewoon niet veilig. Het is een open geiser, dat wordt tegenwoordig niet meer zo gedaan. Maar als je er nog een hebt, zorg dan in ieder geval voor een koolmonoxidemelder." Een medewerker van een Brabants onderhoudsbedrijf dat anoniem wil blijven is ook stellig: "Als ik dit tegen zou komen op vakantie, zou ik omdraaien." Koolmonoxidevergiftiging

Ook hij maakt zich vooral zorgen over de geiser: "Die zwarte vlek is roetvorming, dat komt door onvolledige verbranding en dat kan gevaarlijk zijn." Dat de geiser in juni nog is goedgekeurd volgens de (slecht leesbare) onderhoudssticker verbaast hem. "Er ontbreekt een knop, er zit een vlek op. Ik vind dit heel opvallend. Ik zou hier niet gaan slapen." Waarom niet? "De kans op koolmonoxidevergiftiging is groot bij kapotte gastoestellen. Zeker deze tijd van het jaar, als mensen de ramen dichthouden en er geen zuurstof naar binnen komt."

De gaskachel in de mobilehome.