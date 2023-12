Bewoners Prinsenmeer in paniek nu vakantiepark dicht moet: 'Wist van niks'

Huisjes op vakantiepark Prinsenmeer. Foto: Raymond Merkx. Volgende 1/2 Huisjes op vakantiepark Prinsenmeer.

Bewoners en recreanten op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel zijn in paniek na het nieuws dat ze hun chalets moeten verlaten. Woensdag blijkt dat de gemeente Asten het vakantiepark per direct op slot doet, omdat ze bang is dat eigenaar Gillis de vergunningen misbruikt voor criminele doeleinden. De ruim driehonderd mensen die op het vakantiepark verblijven, wisten van niks. "We hebben het via de media moeten horen. Iedereen is nu aan het rondbellen, maar niemand wil ons meer informatie geven", zegt een bewoner.

De gemeente Asten heeft op 3 oktober een brief aan bewoners op het park verspreid, waarin wordt geadviseerd om op zoek te gaan naar vervangende woonruimte. Op het vakantiepark is geen permanente bewoning toegestaan, maar dat zou toch gebeuren. Maar uit die brief, die ook bij recreanten op de deur werd geplakt, maakten de bewoners niet op dat het park direct zou sluiten. "Zo'n driehonderd mensen verblijven op het park. Dat zijn recreanten, maar ook mensen die hier permanent verblijven en bij de gemeente staan ingeschreven", weet Wesley Plaat. Hij verblijft zelf vier jaar op het park en doet het woord namens een grote groep bewoners. "Omdat de gemeente ons liet inschrijven, gingen we ervan uit dat het oké was om hier te wonen. Blijkbaar dus niet."

"We hebben Peter Gillis nog niet op het park gezien."

De mensen op het park zijn woensdag vooral in paniek na het nieuws dat het park per direct moet sluiten. Veel van hen kunnen nergens anders heen. "Die chalets zijn superduur. Veel mensen hebben hun pensioen of spaargeld erin zitten en kunnen dus niet zomaar weg", vertelt Wesley. "Niemand is op de hoogte gesteld. We hebben heb via de media moeten horen. Peter Gillis hebben we nog niet op het park gezien, dus die kunnen we niks vragen. Bij de receptie en het hoofdkantoor kan niemand ons vertellen wat er nu precies gaat gebeuren. We staan met onze rug tegen de muur."

"Ik ga niet in mijn auto slapen."

Dat vindt ook Marjo Vos, die in het weekend in haar chalet op het park is. "Het nieuws komt wel plotseling, waardoor we voor het blok staan. We zijn echt besodemieterd. De gemeente moet toch eens nadenken of ze mensen, die hier niks aan kunnen doen, zo de pineut laat worden van Peter Gillis." Henk, die al 14 jaar op vakantiepark Prinsenmeer woont, onderschrijft dat. "Ik ga hier niet weg", zegt hij vastberaden. "Waar moet ik heen? De gemeente moet dan maar zorgen dat we ergens anders terecht kunnen. Ik heb verder niks en ga niet in mijn auto slapen." Ook Glenn is geschrokken van het nieuws. Hij komt regelmatig op het park als recreant. "Ik ga maar de belangrijke spullen eruit halen, voordat we het park niet meer op mogen." Peter Gillis laat alleen weten dat hij erg teleurgesteld is door de beslissing van de gemeente en dat hij zijn juristen aan het werk zet. Er speelt veel rondom Peter Gillis momenteel. Een overzicht:

De boetes en dwangsommen voor Gillis stapelen zich op. Bekijk hieronder een overzicht van alles wat er speelt bij de parken van de Oostappen Groep: