Gillis-park Prinsenmeer is niet brandveilig, gemeente dreigt met dwangsom

Voor de Oostappen Groep van Peter Gillis dreigt opnieuw een dwangsom, dit keer van de gemeente Asten. Het is de zoveelste gemeente die geld van de ondernemer wil zien, nu omdat de brandveiligheid op park Prinsenmeer in Ommel niet op orde is. Dat werd dik een jaar geleden al vastgesteld bij een controle, maar sindsdien is er niets verbeterd.

Dat de brandveiligheid op park Prinsenmeer niet op orde was stelde de brandweer al vast in juni 2022. De chalets staan te dicht op elkaar. Als er brand in een van de huisjes uitbreekt, hebben mensen in andere chalets niet voldoende tijd om veilig te kunnen vluchten. Tussen de chalets moet daarom minimaal drie meter afstand zitten, of er moet bijvoorbeeld een muurtje tussen staan.

Bij een steekproef bleek dit bij 140 chalets en standplaatsen niet het geval te zijn. Twaalf chalets stonden zelfs tegen elkaar aan, soms is de afstand geen drie meter maar minder dan 50 centimeter.

In september 2022 constateerde Omroep Brabant tijdens een verblijf op Prinsenmeer dat ook de brandblussers en de geisers niet veilig waren. Een medewerker van een onderhoudsbedrijf was destijds stellig: "Als ik dit tegen zou komen op vakantie, zou ik omdraaien."

Tijdlijn

Wat is er de afgelopen tijd gebeurd rondom de brandveiligheid op Prinsenmeer? Een tijdlijn:

Juni 2022: de brandweer constateert de onveilige situatie rond de chalets.

December 2022: de Veiligheidsregio laat Gillis weten dat de overtreding opgemerkt is.

Februari 2023: bij een nieuwe controle blijkt de situatie onveranderd.

Maart 2023: de gemeente meldt Gillis dat ze het voornemen heeft een dwangsom op te leggen. Hierop dient Oostappen een plan van aanpak in. De gemeente en veiligheidsregio gaan er niet mee akkoord.

September 2023: Gillis krijgt opnieuw een kans. Hij heeft nu tot november de tijd de boel in orde te maken

Is de situatie in november nog steeds niet verbeterd, dan kan Oostappen rekenen op een dwangsom van 2500 euro per week met een maximum van 25.000 euro. Als dat bedrag bereikt is, volgt er weer een controle en eventueel een nieuwe dwangsom.

