Peter Gillis' park Prinsenmeer moet dicht: hoe is het zover gekomen?

De sluiting van vakantiepark Prinsenmeer in Ommel door de gemeente is de zoveelste dreun die eigenaar Peter Gillis moet incasseren. Deze keer een directe stoot die harder aankomt dan alle tikken daarvoor. Wat ging er allemaal aan vooraf bij het vlaggenschip van de vakantieparkenmagnaat?

Prinsenmeer was de plek waar het allemaal begon voor Peter Gillis. De familie kocht het park in 1986. Toen heette het vakantiepark met een bescheiden 500 plaatsen nog Vakantiepark Strandbad Oostappen.

Prinsenmeer is het pronkstuk

Het was het eerste vakantiepark van de Oostappen Groep, dat het vakantieverblijf later omdoopte tot Prinsenmeer. Inmiddels telt het park 1700 plaatsen: van chalets tot kampeerplekken voor tenten en caravans.

Rond 2000 begon het imperium van Oostappen Groep te groeien. Het bedrijf nam om de paar jaar een vakantiepark over. Inmiddels telt de Oostappen Groep twaalf vakantieparken, maar Peter Gillis' kindje Prinsenmeer blijft het pronkstuk van het bedrijf. Het hoofdkantoor van de Oostappen Groep staat ook op een steenworp afstand in Asten.

Vier jaar geleden beginnen de problemen

De ellende voor Peter Gillis en zijn Oostappen Groep begon in 2019. De FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst), belastingdienst, OM, politie en de gemeente Asten deden toen een inval bij meerdere parken waaronder het Prinsenmeer en het hoofdkantoor van Oostappen Groep. De administratie en een aantal auto's werden in beslag genomen. Op een park in Arnhem werd een vuurwapen gevonden.

Jarenlang was onduidelijk waar Gillis van wordt verdacht. Pas dit jaar, na vier jaar van onderzoek, wordt bekend dat hij wordt verdacht van belastingfraude. Het bedrijf zou onjuiste en onvolledige informatie aan de belastingdienst hebben gegeven. Ook heeft de Oostappen Groep sinds 2016 geen jaarrekeningen meer ingediend bij de Kamer van Koophandel.

Problemen met arbeidsmigranten

Peter Gillis weet hoe hij van een dubbeltje een kwartje moet maken, zo valt te lezen in zijn boek 'Peter Gillis: massa is kassa'. Om wat extra centjes bij te verdienen, laat hij arbeidsmigranten wonen op een aantal vakantieparken, waaronder Prinsenmeer. Bijna vierhonderd, voornamelijk Poolse arbeidskrachten woonden in chalets op het park. Dat gebeurde al vanaf 2009.

De gemeente Asten wilde het niet hebben en wees aanvragen om de boel te legaliseren af. In 2019 liet de gemeente Asten weten dat de arbeidsmigranten binnen twee maanden moesten vertrekken van het vakantiepark. De gemeente legde een dwangsom van een half miljoen euro op. De laatste arbeidsmigranten vertrokken in april 2021.

Weer tik op de vingers

Een paar jaar later kreeg Peter Gillis opnieuw een tik op de vingers. De brandveiligheid op het park zou niet op orde zijn. De chalets staan te dicht op elkaar waardoor het vuur bij een brand eenvoudig zou kunnen overslaan. Na een aantal controles was er niks veranderd aan de situatie. Gillis kreeg een laatste waarschuwing en had tot nu de tijd om het park veiliger te maken. Of dat is gebeurd, is niet bekend.

Het is ook niet meer van belang, want woensdag besloot de gemeente dat het park op slot moet. Peter Gillis zou het park volgens de gemeente voor verkeerde zaken gebruiken. Daarom zijn alle vergunningen ingetrokken. Alle vakantiegangers moeten voor vrijdag het park hebben verlaten. Ook mensen die er illegaal wonen moeten er weg.

De sluiting is wat betreft de gemeente definitief, maar Gillis kan nog in bezwaar, in beroep en in hoger beroep gaan tegen het besluit.